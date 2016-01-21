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Еще два банка лишились лицензий
Центральный банк России лишил права осуществлять банковские операции «Внешпромбанк» и Мираф-Банк, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
В среду вечером состоялось заседание комитета банковского надзора, по итогам которого было принято решение об отзыве лицензии у Внешпромбанка, сообщает «Коммерсант». Несмотря на то, что фактически деятельность банка была приостановлена в середине декабря прошлого года, ЦБ медлил с финальным решением из-за активности крупных кредиторов банка. Позже Банк России выпустил официальное сообщение, в котором подтвержил факт отзыва лицензии.
- Проведенный специалистами Банка России совместно с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» анализ финансового положения ООО «Внешпромбанк» установил превышение размера обязательств банка над его активами на сумму около 187,4 млрд рублей. На протяжении длительного времени руководством ООО «Внешпромбанк» проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчетность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка. Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в т.ч. выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов, - сообщается в официальном релизе ЦБ.
Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В настоящий момент Банк России ведет работу по предоставлению правоохранительным органам необходимой информации для установления лиц, ответственных за осуществление противоправных действий.
Во Владивостоке у Внешпромбанка находится операционный офис, сотрудники которого пока не комментируют ситуацию с отзывом лицензии. Однако на двери отделения банка висит объявление, сообщающее, что выплаты страхового возмещения по вкладам осуществляет ВТБ24.
Также 21 января Центральный Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации у кредитной организации Акционерное общество «Мираф-Банк». Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, сообщается на сайте регулятора. По данным ЦБ, Мираф-Банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов.
В столице Приморья офис Мираф-Банка должен был открыться на пр-те Красного Знамени, 23. Соответствующие вывески появились еще в конце прошлого года. Однако работу подготовленный офис так и не успел начать.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото РИА PrimaMedia.
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