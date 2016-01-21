Споры о хищениях с карт россиян переведут в арбитражные суды

Споры, связанные с хищениями денег с банковских карт граждан, будут подведомственны арбитражным судам, которые по большей части рассматривают коммерческие споры, а не судам общей юрисдикции, как сейчас, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом говорится в последней версии поправок в закон «О национальной платежной системе», которые готовит межведомственная рабочая группа при Центробанке. Также поправки предусматривают, что споры по хищениям с банковских карт россиян должны рассматриваться в упрощенном порядке — не более семи дней с момента подачи иска. Эксперты сомневаются, что арбитражные суды смогут рассматривать дела за такой короткий срок, пишут «Известия».

Согласно тексту поправок (есть у «Известий»), в арбитраж вправе обратиться как клиенты банков, пострадавшие от несанкционированных списаний, так и банки-эмитенты — процедуре рассмотрения этой категории дел в арбитраже предполагается посвятить новую главу Арбитражного процессуального кодекса — 29.1. В проекте главы прописываются требования к иску о несанкционированном списании средств с карты. В нем должны быть указаны: обстоятельства списания; реквизиты карты; реквизиты расчетного/кассового документа банка, на основании которого осуществлено списание; доказательства того, что платеж осуществлен без согласия владельца карты. Споры по делам о несанкционированных списаниях, как указано в этой главе, рассматриваются судьей единолично — без привлечения арбитражных заседателей, на основании представленных сторонами документов.

Сейчас недельный срок рассмотрения дел не предусмотрен ни по одной из категорий дел в арбитражном процессе, то есть семидневный срок для несанкционированных списаний станет рекордно коротким. В упрощенном порядке (гл. 29 АПК) суды рассматривают дела не более месяца, это споры, связанные со взысканием обязательных платежей (налогов), с привлечением к административной ответственности, иски на основании нотариально заверенных договоров, дела на небольшие суммы (если истец юрлицо — то на суммы до 300 тыс. рублей, если индивидуальный предприниматель — то на суммы до 100 тыс.). Такие споры судьи рассматривают без вызова сторон. Истец подает иск; если ответчик не согласен с ним, то он присылает свои доказательства по делу. Если позиции ответчика не представлено, суд рассматривает иск, решение о его удовлетворении зависит от того, насколько обоснованна позиция истца.

Размер госпошлины по таким спорам предлагается установить на уровне 3 тыс. рублей — почти на минимальном уровне по спорам имущественного характера, которые рассматриваются в арбитраже. Сейчас размер госпошлины по искам имущественного характера зависит от суммы требований и находится в диапазоне от 400 рублей до 60 тыс. рублей для судов общей юрисдикции и 2 тыс. ― 200 тыс. рублей для арбитража.

Пакет поправок в закон «О национальной платежной системе» с 2014 года разрабатывает межведомственная рабочая группа при ЦБ (в нее входят представители Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и банковского сообщества). Как писали «Известия», законопроект предоставляет банкам право блокировать не только отдельные трансакции по картам граждан, но и дает право превентивной блокировки собственно карт — если есть подозрения, что будут совершены подозрительные трансакции, которые могут повлечь хищения.

По словам опрошенных юристов, переводов одних дел из судов общей юрисдикции в арбитраж еще не случалось — это является прецедентом. Смену подведомственности дел о хищениях карт авторы поправок объясняют сложностью и спецификой дел.

«Действующие механизмы судебной защиты не позволяют в надлежащей мере обеспечить защиту клиентов банков от хищений с карт, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Это связано в первую очередь с отсутствием оперативного судебного механизма рассмотрения соответствующей категории дел, обладающих спецификой (высокая скорость проведения расчетов, многообразие видов банковских карт, высокий уровень технической оснащенности злоумышленников)».

Кроме того, поправки определяют порядок действий банков — отправителей денег и банков — получателей денег при несанкционированных списаниях с карт. Так, после получения соответствующего уведомления от клиента банк-эмитент направляет банку — получателю денег уведомление о приостановке трансакции, и банк-получатель приостанавливает транзакцию на срок до рабочих 14 дней. Также банк-получатель уведомляет адресата перевода о невозможности их зачисления на счет в связи с рисками хищений.

— Принципиально важно, чтобы банки имели правовые основания для предотвращения несанкционированных операций, а не действовали на свой страх и риск, — говорит

председатель банковской ассоциации «Национальный совет финансового рынка» Андрей Емелин. — Это особенно актуально, поскольку ЦБ собирается контролировать обоснованность приостановок операций по картам/блокировке карт, а также качество претензионной работы с клиентами в рамках надзорных проверок — помимо анализа бумажной отчетности банков по нарушениям, связанным с переводом денежных средств клиентов (банки сдают в ЦБ такие отчеты раз в месяц с 2013 года).

По данным регулятора, в 2014 году в России было совершено более 300 тыс. несанкционированных операций, повлекших списание свыше 3,5 млрд рублей с карт граждан — мошенники главным образом атаковали интернет- и мобильные банки клиентов.

Адвокат международной коллегии адвокатов «Левант и партнеры» Максим Давыдов, напротив, считает, что изменения в подведомственности не выгодны ни гражданам, ни арбитражным судам.

— На арбитражные суды и так свалились дела о банкротстве физических лиц с 1 октября 2015 года, и дополнительная нагрузка вряд ли будет способствовать повышению качества правосудия, — поясняет Давыдов. — К тому же семидневный срок рассмотрения подобных дел реален только при соблюдении гражданином норм действующего процессуального законодательства, в противном случае арбитражный суд просто оставит заявление без движения либо, даже приняв иск, запросит дополнительные доказательства. Также непонятно, как будут соблюдены сроки уведомления гражданина о судебном разбирательстве, если отправка заказного письма и уведомление о вручении занимает в среднем две недели. Эффективно судиться с учетом этих факторов смогут только банки с их развитой системой юридических служб. А если прибавить традиционную инертность граждан, их нежелание обращаться в суды, станет понятно, что работать этот закон будет на стороне банков. Не стоит забывать также, что арбитражные суды расположены в центрах субъектов федерации и гражданам может быть просто затруднительно туда добраться. Возможность превентивной блокировки карт по желанию банков, а также обращение в суд без согласия граждан также не добавляют привлекательности этому законопроекту.

По мнению Давыдова, банк должен действовать с клиентом на одной стороне — а значит, разработка четкого механизма досудебного урегулирования ситуации (включая определение доказательств, которые в случае спора должны быть представлены в суд) сейчас намного нужнее.

— При текущей загруженности судов (особенно в столичном регионе, где и происходит основная масса несанкционированных операций с банковскими картами), без увеличения штата судей практически нереально соблюсти семидневные сроки рассмотрения дел, — согласен руководитель практики несостоятельности и банкротства Nektorov, Saveliev & Partners Радик Лотфуллин.

В Судебном департаменте при Верховном суде РФ не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

По действующему закону «О национальной платежной системе» клиент обязан уведомить банк «незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции». По закону банк должен после трансакции уведомить клиента о совершенной операции «не позднее дня, следующего за днем исполнения». После этого банк «обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без согласия клиента — физического лица» (п. 15 ст. 9 закона). Банк-эмитент проводит расследование (до 45 дней), устанавливая, насколько тщательно клиент соблюдал правила безопасности.

Например, банк выясняет, допустил ли клиент неосторожность при использовании карты (передал PIN-код третьим лицам, потерял карту, на обратной стороне которой написан PIN-код); решил ли клиент обмануть банк (к примеру, поменялся картой с другом, они поехали в разные страны, снимали средства в банкоматах или расплачивались в магазинах, а затем предъявили своим банкам претензии). Если банк в ходе собственного расследования установит, что клиент сам виноват, то средства ему не возвращаются.

Если же банк установил, что клиент не виноват, начинается поиск банка — получателя денег пострадавшего. Если банк не находит конечных получателей, то возмещает средства клиенту.

По словам Емелина, как правило, на весь этот процесс уходит около двух месяцев, всё зависит от скорости расследования в каждом конкретном банке и степени его лояльности клиенту. Если установлен факт мошенничества, банк обращается в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Но это происходит в 1–5% случаев от общего количества преступлений, связанных с хищением клиентских денег, и у ЦБ есть подозрения, что банки замалчивают об инцидентах — особенно если клиенты самостоятельно не обращались в полицию.