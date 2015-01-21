Минимальную зарплату предлагают повысить до ста рублей в час

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил о необходимости установления единого порядка оплаты труда, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Одним из первых шагов в повышении зарплат должно стать законодательное закрепление минимального почасового уровня оплаты труда. ЛДПР уже несколько лет предлагает единую меру по выплате заработной платы населению – сто рублей в час. По словам Владимира Жириновского, если у работодателя нет возможности платить сто рублей в час – не следует нанимать рабочих. «Когда будут деньги – нанимай. Тогда минимальный размер оплаты труда возрастет до пятнадцати тысяч. А так ведь пять-семь тысяч платят кое-где в библиотеках в отдельных регионах», - заметил Председатель ЛДПР.

Также Жириновский предложил возродить практику выплаты зарплат в конце недели.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.