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Минимальную зарплату предлагают повысить до ста рублей в час
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил о необходимости установления единого порядка оплаты труда, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.
Одним из первых шагов в повышении зарплат должно стать законодательное закрепление минимального почасового уровня оплаты труда. ЛДПР уже несколько лет предлагает единую меру по выплате заработной платы населению – сто рублей в час. По словам Владимира Жириновского, если у работодателя нет возможности платить сто рублей в час – не следует нанимать рабочих. «Когда будут деньги – нанимай. Тогда минимальный размер оплаты труда возрастет до пятнадцати тысяч. А так ведь пять-семь тысяч платят кое-где в библиотеках в отдельных регионах», - заметил Председатель ЛДПР.
Также Жириновский предложил возродить практику выплаты зарплат в конце недели.
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