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Минимальную зарплату предлагают повысить до ста рублей в час

21 Января 2015, 17:33 | В России

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил о необходимости установления единого порядка оплаты труда, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Одним из первых шагов в повышении зарплат должно стать законодательное закрепление минимального почасового уровня оплаты труда. ЛДПР уже несколько лет предлагает единую меру по выплате заработной платы населению – сто рублей в час. По словам Владимира Жириновского, если у работодателя нет возможности платить сто рублей в час – не следует нанимать рабочих. «Когда будут деньги – нанимай. Тогда минимальный размер оплаты труда возрастет до пятнадцати тысяч. А так ведь пять-семь тысяч платят кое-где в библиотеках в отдельных регионах», - заметил Председатель ЛДПР.

Также Жириновский предложил возродить практику выплаты зарплат в конце недели.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: работа  госдума  труд  проекты  зарплата 



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Комментарии

  • Псевдоним121ё15:19, 23.01.2015#

    А Чубайсу 100 рэ в наносекунду!

  • поЦоны с раЁна15:45, 23.01.2015#

    трилллион рублей в фемтосекунду

  • РЎР•Р Р–19:46, 23.01.2015#

    Чубайсу нано- двигатель в жопу , пусть летит на луну .

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