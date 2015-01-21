Альфа-Банк лишился одной буквы

Альфа-Банк сообщает об изменении организационно-правовой формы с ОАО на АО, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Наименования банка изменены во исполнение Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014 года о приведении в соответствие с нормами данного закона на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» от 12.11.2014 года.

Согласно Уставу новые наименования банка следующие:

Полное фирменное наименование банка на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»;

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: АО «АЛЬФА-БАНК»;

Полное фирменное наименование банка на английском языке: Joint Stock Company «ALFA-BANK»;

Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: AO «ALFA-BANK».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.