Генетическая нищета, или Почему вам не суждено разбогатеть

«Всяк сверчок знай свой шесток», «деньги идут к деньгам» - эти и многие другие поговорки ходят в народе, заставляя людей думать о том, что деньги магнетически тянутся только к уже набитым кошелькам.

Многие люди верят в то, что быть богатыми им просто не суждено. То ли звезды не так сошлись, то ли в прошлой жизни уже нагулялись, то ли просто судьба издевается - подобные мысли приводят лишь к бесконечной жалости к себе. Это сладкое чувство, оправдывающее любые жизненные неудачи и лень, способно в любом человеке вызвать привыкание и убить в нем стремление к успеху. Жалость к себе - это тот самый якорь, который тянет людей на дно самоуничижения, к поиску низкооплачиваемой работы и, как следствие, к бедности.

Родился бедным, бедным и умри

Помимо жалости к себе еще одним спутником нищеты является зависть к успехам окружающих. Многие думают, что у всех известных миллионеров были богатые родители и стартовый капитал, который обеспечил им трамплин, чтобы подняться еще выше. Это одно из самых распространенных заблуждений, которое сильно тормозит людей на пути к достижению цели. Ясно, что подобные рассуждения не лишены смысла, ведь простой учитель или студент имеет мало шансов найти стартовый капитал на открытие своего бизнеса. Но, если крепко призадуматься, можно вспомнить, что далеко не все миллионеры произошли из богатых семей. «Миллионерами из трущоб» были и известные актеры Холли БЕРРИ и Джим КЕРРИ, знаменитый на весь мир фокусник Гарри ГУДИНИ, основатель компании KFC Гарланд САНДЕРС и даже сегодняшний финансовый гуру Сьюз ОРМАН - все они испытали тяжесть нищеты на собственных шкурах.

Вывод можно сделать только один: необходимо прекратить бесконечно жалеть себя, преодолеть иерархические преграды и мысли о том, что изобилие не бесконечно. Английский философ и социальный антрополог Э. ГЕЛЛНЕР в своей книге «Нации и национализм» говорит, что вместе с окончанием феодальной эпохи, где не было возможности массово производить блага, а бедность запросто оправдывалась религией, происходит переоценка человеческой личности и ее потенциала. В век капитализма успех человека зависит только от него самого, независимо от родословной, и доступен всем слоям населения.

«Нищета находится в немытой голове»

Первый долларовый миллионер Джон РОКФЕЛЛЕР не родился в богатой семье. Его отец Уильям, вообще, слыл человеком, старающимся уклониться от тяжелого труда, поэтому он сменил целую кучу профессий. Однако он всегда старался вкладывать свои деньги в различные предприятия и смог скопить небольшой капитал. Всему, что знал сам, отец учил и юного Джона. Будущий миллионер вспоминает: «Он часто торговался со мной и покупал у меня различные услуги. Он научил меня, как нужно покупать и продавать. Мой отец просто «натаскивал» меня на обогащение!»

Бизнес-тренер Наталья ГРЕЙС также уверена, что люди сами программируют себя и своих детей быть бедными. Она назвала это явление «Закон генетической нищеты». Бизнес-тренер утверждает, что нищету обуславливает менталитет. В качестве примера Грейс вспомнила историю из детства, когда часто приходила к своей подруге и любила прыгать с ней на диване, пока родители этого не видели. Но спустя двадцать лет, приехав к старой подруге в гости, она обнаружила тот же диван, на котором в детстве они любили играть. Обстановку дополняли все те же старые и в большинстве своем поломанные вещи. Успешный бизнес-тренер заметила, что все время пребывания в гостях она только и думала о том, сколько бы стоило навести порядок в доме. И оказалось, что не так уж и дорого. Беспорядок, который был повсюду, привел ее к осознанию того, что и грязь, и нищета являются проявлениями менталитета человека.

Помимо этого, грязь и разруха вокруг подавляют человека. Убогость обстановки программируют его на неудачи. Как пишет Грейс: «беда» и «бедность» - это однокоренные слова, поэтому необходимо избегать нищеты вокруг себя и внутри себя.

«Комплекс Золушки»

Одной из основных разниц между бедными и богатыми является отношение к деньгам. Бедняки боятся тратить деньги и, не желая с ними расстаться, делают все, чтобы их удержать. Богатые не тратят меньше - они просто начинают больше зарабатывать, чтобы денег хватило на все капризы. Нищие же люди тратят многие часы, ходя по магазинам и сравнивая цены, чтобы купить вещь дешевле. Другие тратят бесценное время на споры с различными инстанциями в погоне за мизерным снижением оплаты коммунальных услуг или одноразовой социальной помощью. Вместо этого можно было бы бросить усилия на дополнительный заработок и привлечение больших денег.

Наталья Грейс называет это качество «комплексом Золушки» и приводит в пример историю женщины, которая более 20 лет собирала деньги на покупку дачи, пока в одиночку воспитывала двух дочерей. Дочки жили впроголодь и плохо одевались, за что им всю жизнь было стыдно. Например, одна девочка много лет подряд носила одни и те же брюки, которые с годами протерлись. Когда женщина купила дачу, у обеих девушек не было к ней никакого интереса, зато сформировались «комплекс Золушки» и ненависть к собственной матери. Дочери, привыкшие видеть протертые кресла и старую посуду, облезлые полотенца и пальто семилетней давности, впоследствии, став взрослыми, боялись тратить на себя деньги. Всякий раз, когда они что-то покупали, у них портилось настроение: они словно чувствовали себя недостойными новых хороших вещей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.