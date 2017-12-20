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На Форекс беларусам важны надёжность и гарантии
На вопросы редакции отвечает Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь.
- Татьяна, Вы как представитель компании-партнёра ТелетрейдБел собираете отзывы клиентов о работе форекс-компании. Какие преимущества ТелетрейдБел клиенты отмечают чаще всего?
- Безусловно, основное, на что мы обращаем внимание в своей работе – это оценка клиентами услуг нашего партнера. И пожалуй, первое, что отмечают клиенты при работе с ТелетрейдБел – это сервис, клиентская поддержка.
Компания не бросает клиентов на произвол судьбы. Их всегда услышат и помогут.
Второе, - условия работы. Это уже технический момент. Все прописано, нет недосказанности. Компания всегда информирует по всем вопросам, относящимся к торговле.
Однако, самое главное преимущество – это то, что компания работает под строгим надзором регулятора – Нацбанка Беларуси, это повышает доверие клиентов.
- Если составить портрет клиента ТелетрейдБел, кто этот человек?
- Прежде всего, нужно понимать, что трейдером и инвестором может быть практически любой совершеннолетний человек. Но есть ряд важных условий.
Трейдинг и инвестиции – это бизнес, особая форма занятости. И здесь необходимы стартовые вложения.
Затем, – готовность идти на риск ради прибыли, и уровень риска всегда прямо пропорционален потенциальной прибыли.
Крайне важен личностный аспект. Успеха с большей вероятностью добьется тот, кто умеет быть логичным, последовательным в своих поступках.
Это касается и эмоциональной сферы. Во время торговли нужно всегда сохранять холодный ум, не давать волю эмоциям. Это рассудочная деятельность, требующая концентрации внимания.
- Если говорить о форматах работы с клиентами, что предлагает ТелетрейдБел?
- На сайте компании есть много информации на этот счет. Это разнообразные клиентские мероприятия, на которые люди с удовольствием приходят.
Например, встречи с аналитиками ТелетрейдБел Жанной Кулаковой и Михаилом Грачёвым, с экспертами, приглашенными из России: Марком Гойхманом, Александром Егоровым и Петром Пушкарёвым.
Компания проводит обучающие мероприятия, тематические мастер-классы, посвященные актуальным вопросам: торговле валютными парами, использованию кросс-курсов и так далее. Открыта «Школа Успешного Инвестирования», занятия в которой также ориентированы на развитие практических навыков торговли.
Большой популярностью пользуются вебинары ТелетрейдБел. На них могут обсуждаться и темы инвестиций в золото, и способы безопасного использования банковских карт, и выбор валюты для долгосрочных сбережений.
Могу констатировать, что компания создала ту благоприятную среду, в которой клиентам комфортно общаться друг с другом, обмениваться знаниями, делиться опытом, обсуждать результаты торговли.
- Какие финансовые инструменты предпочитают клиенты в Беларуси?
- Конечно, наибольшим спросом среди трейдеров Беларуси пользуется торговля валютными парами. И самыми популярными среди них являются – британский фунт/доллар США, евро/доллар США, доллар США/японская иена.
- На Ваш взгляд, в Беларуси, что важнее для людей, - расширенный пул возможностей для заработка или гарантии, предоставляемые регулируемой компанией?
- Для беларусов, мне кажется, важнее все-таки надёжность компании.
Вопрос о гарантиях, о защите личных средств – это первое, о чем спрашивают новые клиенты. И их можно понять. Есть те, кто выбирает высокорисковую и высокодоходную торговлю и биткоинами, и акциями у нерегулируемых компаний… Но для многих всё же важнее надёжность ТелетрейдБел, подтвержденная национальным регулятором.
- В личной жизни самым важным для Вас является…
-Самое важное – это взаимопонимание. У меня есть близкие люди, которые всегда поддерживают меня в трудную минуту. Это мой муж и моя мама. У нас полное взаимопонимание и если мне нужна помощь, я всегда могу с ними поделиться.
- На Ваш взгляд, работая с ТелетрейдБел, можно реализовать свои мечты?
- Безусловно. Я знаю немало людей, которые достигли успеха в компании. Это те, с кем я работаю уже давно и те, кто пришёл еще задолго до меня. Мы все общаемся, дружим. ТелетрейдБел – это очень крупная компания для Беларуси. И я горжусь, что работаю именно с ТелетрейдБел.
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Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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