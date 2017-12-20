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Бухгалтера скоро станут не нужны
Их работу возьмет на себя непосредственно налоговая инспекция
Налоговая внедряет новый способ работы с мелкими предпринимателями — если все пойдет по плану, они скоро смогут вести всю свою бухгалтерию прямо на сайте "Налог.ру", сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Если раньше индивидуальным предпринимателям нужно было или нанимать бухгалтера, или составлять налоговые декларации самостоятельно, то скоро им будет достаточно зайти на сайт ФНС, заполнить там пару нехитрых форм и сразу же оплатить моментально рассчитанные налоги.
Это вторая ступень проявления из-под воды незаметного пока что для бизнеса айсберга. Первой ступенью было приглашение на сайт налоговой обычных граждан, которые вот уже несколько лет как могут оплатить онлайн налоги на машины и квартиры. Теперь очередь дошла и до мелких предпринимателей, которые наверняка ухватятся за предложение государства, ибо оно позволит им сэкономить на бухгалтерах.
В самом деле: зачем отсылать раз в месяц данные по своей работе приходящему бухгалтеру, если можно самостоятельно вбить все прямо на сайт налоговой, затратив даже меньше времени, чем на составление письма с расчетами? В качестве приятного бонуса предприниматели получат резкое уменьшение количества ошибок — из-за удаления лишнего звена они будут сразу видеть, правильно ли внесены данные и соответствует ли вычисленная сумма налога их ожиданиям.
Несложно предугадать дальнейшие шаги государства. Очевидным решением будет включение в систему фирм покрупнее.
Представьте себе небольшой магазин. Кассы у него и так после недавних нововведений подключены к интернету и автоматически передают все данные о продажах прямо на сервера налоговой. Достаточно немного доработать "Налог.ру" — в сотрудничестве с той же 1С, например, — и сотрудники магазина смогут вбивать туда данные о закупках товаров и выплате зарплаты. Весь учет будет вестись прямо на серверах налоговиков, а начисления станут рассчитываться автоматически.
Магазин опять-таки получит серьезное преимущество в виде экономии на бухгалтерии и сокращении числа ошибок. Гораздо удобнее, например, моментально получить сообщение о появившейся задолженности, а не ждать месяц, пока налоговая заблокирует банковский счет, затруднив тем самым работу предпринимателей.
В 2018 году почти все расчеты в бизнесе должны будут вестись или через безналичные переводы, или через подключенные к ФНС онлайн-кассы. Это значит, что теоретически уже сейчас ничего не препятствует постепенному переводу всех расчетов на сервера налоговиков. Для честных бизнесменов это станет значительным облегчением: ведение учета и сдача отчетности отнимают обычно довольно много времени и сил.
Еще важнее — перевод большей части экономики на полностью белые рельсы. Прятаться от налогов в ситуации, когда фискальная служба контролирует каждый денежный перевод, зная при этом даже, за какую именно услугу или товар перечисляются деньги, будет очень сложно. Бизнесмен не сможет больше перечислить миллион рублей за канцтовары, а потом получить эти денежные средства наличными: налоговая немедленно увидит, что никто никаких канцтоваров не закупал, следовательно, сделка является фиктивной.
Пожалуй, работать по-черному продолжат только откровенно криминальные структуры типа борделей или сетей распространителей наркотиков — остальным будет дешевле честно заплатить налоги, нежели скрывать доходы.
Мы получим классическую схему "плюс — плюс". Ситуация, когда все организации в стране честно платят налоги, выгодна всем, как выгодна всем жильцам подъезда ситуация, когда никто не гадит в лифте, не черкает на стенах и не ворует лампочки. Представьте: вы делаете пончики и реализуете их по 50 рублей за штуку. Ваш конкурент избегает налогов и продает свои пончики по 40 рублей. В такой ситуации вы весьма заинтересованы в том, чтобы вашего конкурента вынудили тоже платить налоги.
Кроме того, правительство сможет более точно распределить налоговую нагрузку, поддержав определенные виды бизнеса типа станкостроительных производств. Сейчас государство вынуждено давать любые льготы с большой осторожностью — в условиях непрозрачности экономики их часто используют для воровства бюджетных денег.
Впрочем, обеление экономики и освобождение мелких предпринимателей от бессмысленной бумажной работы — это только часть ожидающих нас больших перемен. Когда весь бизнес будет вести учет прямо на серверах налоговой службы, государство впервые за все время существования России точно увидит, что же реально происходит в нашей экономике. Это позволит резко повысить качество государственного управления — подобно тому, как появление рентгена и томографов существенно повысило эффективность работы врачей.
Судя по скорости, с которой ФНС России внедряет эти новшества, полный контроль над финансами российского бизнеса налоговики получат к 2025-2030 годам. По ходу дела мы услышим огромное количество нареканий — прежде всего от тех, кто экономит на налогах и продает за счет этого пончики дешевле конкурентов. Эти жалобы, однако, наверняка будут проигнорированы. Технический прогресс не остановить: в обозримой перспективе полный контроль над экономикой получат все государства планеты, независимо от того, встретят ли они на этом пути сопротивление бизнеса или нет.
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"Ваш конкурент избегает налогов и продает свои пончики по 40 рублей. В такой ситуации вы весьма заинтересованы в том, чтобы вашего конкурента вынудили тоже платить налоги. "Потребителю выгоднее пончики по 40 р. , а не по 50. Результат от уплаты налогов он всё равно не увидит, т. к. его в нашей стране нет, не было и не будет.