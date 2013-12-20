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Главной причиной продолжающейся расчистки банковского рынка стала борьба с незаконной обналичкой
В 2013 году Центробанк сменил критерии отзыва лицензий у участников банковского рынка. Об этом 19 декабря в ходе пресс-брифинга на тему «Что будет с банковским сектором и экономикой в 2014 году?» сообщил Павел Гагарин, председатель совета директоров АКГ «Градиент Альфа», пишет Клерк.Ру.
С приходом в Центробанк нового председателя Эльвиры Набиуллиной произошло заметное ужесточение денежно-кредитной политики и банковского контроля, напомнил Павел Гагарин. Это выразилось в частности, в резком росте числа отозванных лицензий. Суммарно в этом году лицензий отозвано не намного больше, чем в прошлом (было 26, стало 30). Но стоит отметить, что 27 из 30 лицензий были отозваны за второе полугодие (Набиуллина, как известно, возглавила Банк России в июне).
«Кроме того, есть разница в том, за что отзывались лицензии, - отметил Гагарин. - В 2012 году - в основном за предоставление недостоверной отчетности, нарушение нормативов по кредитованию. В 2013 году главным прегрешением банков стало нарушение закона No115-ФЗ о борьбе с отмывание денег. Пошли «первые ласточки» и по более жестким законам, принятым недавно - 134-ФЗ, 248-ФЗ. Сейчас на завершающей стадии разработки находится законопроект No330414-6, который усиливает контроль за выполнением банками функции налогового агента.
Все эти документы направлены на возложение на банк все большего числа контрольных функций государства. Я не прогнозирую большого числа отзыва лицензий у банков в 2014 году. Другое дело - не очень удачная практика правоприменения. Бояться отзыва лицензии сейчас должны не только злостные нарушители банковского законодательства, но и добросовестные банки (например, обладающие интересными активами, развитой филиальной сетью - это может являться лакомым куском)».
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