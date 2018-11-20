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Эксперты допустили рост курса доллара выше 70 рублей к концу года

20 Ноября 2018, 12:54 | В России

Нефть и санкции здесь не причем - российская валюта живет своей жизнью

К концу года доллар может стоить свыше 70 руб., оценили аналитики Райффайзенбанка. Российская валюта будет слабеть даже при нынешних ценах на нефть и отсутствии операций Минфина по закупкам валюты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Курс доллара к концу 2018 года может превысить отметку 70 руб., допускают аналитики Райффайзенбанка в обзоре, поступившем в РБК.

«В предположении сохранения нефти и курса рубля на текущем уровне ($70 за баррель и 68 руб. за доллар), по нашим оценкам, в оставшиеся два месяца этого года сальдо текущего счета составит $12,5 млрд, чего недостаточно для выплат по внешнему долгу ($14,3 млрд с пиком выплат $8 млрд в декабре) и продолжающегося оттока нерезидентов из ОФЗ. Как следствие, более вероятно ослабление рубля до конца года даже в отсутствие интервенций (не исключено превышение отметки 70 руб. за доллар при текущей нефти)», — говорится в обзоре.

Частично смягчить дефицит валютной ликвидности позволит планируемое предоставление валютной ликвидности Казначейством по операциям валютный своп (комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования), отмечают экономисты. Глава Казначейства Роман Артюхин говорил, что такие операции начнутся 8 декабря, их объемы составят 50 млрд руб. ежедневно.

Сальдо счета текущих операций в октябре составило $12,1 млрд, пишут аналитики со ссылкой на данные ЦБ. Отток капитала в октябре тем временем достиг $10,3 млрд (это рекордный уровень с начала года — всего с января по октябрь вывоз капитала составил $42,4 млрд).

«Учитывая, что такое большое сальдо счета текущих операций (два месяца подряд) не привело к укреплению рубля (хотя покупку валюты ЦБ РФ не осуществлял), можно сделать вывод о том, что вывоз капитала был обусловлен не увеличением валютных активов банками, а иными факторами», — говорится в обзоре.

«По-видимому, на локальном рынке присутствует повышенный спрос на валюту, превышающий ее предложение, что может быть связано с поступлением выручки от проданных за рубеж товаров не в полном объеме или с погашением внешнего долга, а также с переводом сбережений (образующихся, в частности, от дивидендов) на опасениях санкций», — отмечают экономисты.

На фоне обсуждения новых антироссийских санкций Центробанк в августе приостановил операции по бюджетному правилу, в рамках которых он приобретает для Минфина валюту на сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель (эти средства потом идут в резервы). Закупки приостановлены до конца года — до этого времени ЦБ будет предоставлять валюту Минфину напрямую из своих резервов. О возобновлении операций и судьбе отложенных закупок ЦБ пока не объявлял.

Влияние санкций и повышенная долларовая ставка «полностью нивелировали позитивный эффект от приостановки интервенций [Минфина]», считают в Райффайзенбанке. При сохранении текущих условий закупки вряд ли возобновятся, полагают аналитики.

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс, в результате которых демократы взяли под контроль палату представителей, а республиканцы укрепили большинство в сенате. В конгрессе обсуждаются два законопроекта — DETER и DESKAA, которые предусматривают санкции на новый суверенный долг и госбанки. По оценке АКРА, в случае полномасштабного расширения санкций экономика в следующем году может войти в рецессию, а рубль упасть до 83 руб. за доллар. Агентство S&P, впрочем, ожидает, что эти законопроекты не будут приняты в нынешнем виде, так как они затронут не только российскую экономику, но и международных инвесторов и европейские страны.

Фото Юрия РОГОВА, "Золотой Рог".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс 



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