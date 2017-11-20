www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.63 р. 100 JPY: 52.96 р.
EUR: 70.36 р. 10 CNY: 89.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рубль выдавливает из доллара по копейке

20 Ноября 2017, 18:27 | В России

Финансовый прогноз на предстоящую неделю

Прогноз на неделю: Волатильность. Перспективы продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи до конца следующего года на ноябрьском заседании картеля выходят на первый план, поддерживая нефтяные цены и рынки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

22 ноября в Сочи состоится трехсторонний саммит, где Россия, Турция и Иран обсудят ситуацию в Сирии и другие актуальные вопросы региона – мероприятие отражает геополитически риски на Ближнем Востоке (напряженность в отношениях Саудовской Аравии и Ирана), что позитивно для черного золота. Кроме того, в центре внимания инвесторов окажется монетарная политика (протоколы заседания ЕЦБ, ФРС), что усилит осторожность. Опасения рынков вызывает и замедление роста мировой экономики в свете слабых макроданных, а также сомнения в реализации планов Дональда Трампа касательно проведения налоговой реформы. Объемы торгов, вероятно, будут снижаться по мере ухода американских инвесторов на длинные выходные (День благодарения).

Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.26%, DJIA -0.43%, NASDAQ -0.15%), Азия (Hang Seng -0.16%, Shanghai -0.81%, Nikkei -0.60%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.22%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $62.56 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Динамика нефтяных цен и сигналы о росте мировой экономики определяли ход торгов. Цены на нефть и спрос н а рисковые активы находились под влиянием смешанных сигналов относительно перспектив нефтяного рынка (рост запасов энергоресурсов и добычи в США, понижение прогноза спроса Международного энергетического агентства на 2017-18 гг. против геополитического риска, надежд на продление соглашения ОПЕК+) и усиления скептицизма относительно одобрения конгрессом плана налоговых реформ. Кроме того, влияние оказывала динамика ФРС, в частности ожидания более агрессивных действий в 2018 г. Макроданные из Китая по большей части разочаровали инвесторов. Новости из России также не слишком порадовали: глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что период восстановительного роста почти окончен, при этом без структурных реформ рост не сможет выйти за пределы 1.5-2%; ВВП в 3К17 вырос ниже ожиданий, несмотря на повышение нефтяных цен, поскольку ключевые драйверы 2К17 более не работают.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-1.40% до $62.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.03, РТС (-2.1%), ММВБ-50 (-1.7%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru