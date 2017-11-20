Рубль выдавливает из доллара по копейке

Финансовый прогноз на предстоящую неделю

Прогноз на неделю: Волатильность. Перспективы продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи до конца следующего года на ноябрьском заседании картеля выходят на первый план, поддерживая нефтяные цены и рынки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

22 ноября в Сочи состоится трехсторонний саммит, где Россия, Турция и Иран обсудят ситуацию в Сирии и другие актуальные вопросы региона – мероприятие отражает геополитически риски на Ближнем Востоке (напряженность в отношениях Саудовской Аравии и Ирана), что позитивно для черного золота. Кроме того, в центре внимания инвесторов окажется монетарная политика (протоколы заседания ЕЦБ, ФРС), что усилит осторожность. Опасения рынков вызывает и замедление роста мировой экономики в свете слабых макроданных, а также сомнения в реализации планов Дональда Трампа касательно проведения налоговой реформы. Объемы торгов, вероятно, будут снижаться по мере ухода американских инвесторов на длинные выходные (День благодарения).

Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.26%, DJIA -0.43%, NASDAQ -0.15%), Азия (Hang Seng -0.16%, Shanghai -0.81%, Nikkei -0.60%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.22%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $62.56 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Динамика нефтяных цен и сигналы о росте мировой экономики определяли ход торгов. Цены на нефть и спрос н а рисковые активы находились под влиянием смешанных сигналов относительно перспектив нефтяного рынка (рост запасов энергоресурсов и добычи в США, понижение прогноза спроса Международного энергетического агентства на 2017-18 гг. против геополитического риска, надежд на продление соглашения ОПЕК+) и усиления скептицизма относительно одобрения конгрессом плана налоговых реформ. Кроме того, влияние оказывала динамика ФРС, в частности ожидания более агрессивных действий в 2018 г. Макроданные из Китая по большей части разочаровали инвесторов. Новости из России также не слишком порадовали: глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что период восстановительного роста почти окончен, при этом без структурных реформ рост не сможет выйти за пределы 1.5-2%; ВВП в 3К17 вырос ниже ожиданий, несмотря на повышение нефтяных цен, поскольку ключевые драйверы 2К17 более не работают.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-1.40% до $62.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.03, РТС (-2.1%), ММВБ-50 (-1.7%).