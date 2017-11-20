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Доверие клиентов Teletrade – наша награда
Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс. Мы встретились с Рафаэлем в Москве в начале октября.
- Насколько мне известно, Вы приехали в Россию для участия в подготовке международной рекламной кампании TeleTrade.
- Можно сказать, что и так. Дело в том, что в TeleTrade большое внимание уделяют мотивации персонала. В этом году компания подготовила для нас настоящий сюрприз. Лучшие сотрудники в разных странах получили приглашение стать участниками международного конкурса Mister TeleTrade и Miss TeleTrade. Те, кто прошли отборочный тур и стали победителями голосования, были выбраны в качестве рекламных лиц TeleTrade. И вот теперь мы все собрались здесь, в Москве. У нас уже прошел обучающий мастер-класс с педагогом по актерскому мастерству. Впереди у нас несколько съемочных дней. Предстоит интенсивная работа…
- Ваши впечатления от Москвы?
- Всё отлично! Впечатления превзошли все мои ожидания. Здесь вместе со мной мои коллеги из Польши, Казахстана, Чехии, Беларусии и других стран. Я оценил масштаб нашей компании.
- Как построена работа TeleTrade в Мексике?
- В Мексике TeleTrade представляет компания ProfitWay Mexico. Важная составляющая нашей работы – общение с клиентами, их информирование, укрепление доверия. Для мексиканских инвесторов именно доверие к компании является ключевым фактором.
- Портрет среднестатистического мексиканца, клиента TeleTrade. Что это за человек?
- Это человек, ищущий новые источники дохода, новую сферу деятельности. Прежде чем инвестировать средства, он внимательно изучает компанию. Для него очень важно быть уверенным в чистоте и надежности бизнеса. Доверие клиента – награда для нас.
К сожалению, в Мексике нередки случаи мошенничества. Наши конкуренты используют агрессивную рекламу в СМИ, привлекают клиентов обещаниями легкого заработка. Но люди стремятся получить гарантии. И наша задача – показать им, что на нас можно рассчитывать.
- Вы часто выступаете перед клиентами и рассказываете им, в частности, про биткоин. Какие, на Ваш взгляд, перспективы у этой криптовалюты?
- О биткоине есть разные мнения. Я считаю, что его стоимость ничем не обеспечена. Биткоин хорош для краткосрочных инвестиций. Если вы хотите рискнуть, заработать на спекуляциях, то - (вставили тире) пожалуйста. Однако я всегда обращаю внимание клиентов, что BTC нестабилен и не рекомендую долгосрочные инвестиции в этот инструмент.
- В Мексике есть государственное регулирование рынка Форекс?
- Нет, в Мексике Форекс не регулируется государством, клиенты, ищущие дополнительных гарантий, обращаются к фондовым биржам в Мехико или в Чикаго. При этом брокеры стараются вызвать доверие клиентов, используя документы, выданные регуляторами США и Великобритании.
- Как Вы оцениваете уровень финансовой грамотности населения в Мексике?
- Очень небольшой процент имеет финансовое образование. В целом, уровень финансовой грамотности, мягко говоря, не очень высокий. Информацию люди получают от банковских служащих, когда оформляют кредиты, займы. Кто-то занимается самообразованием, читает книги по финансовому рынку. Для многих именно в TeleTrade происходит первое знакомство с миром финансов.
- Три самых популярных финансовых инструмента среди клиентов TeleTrade в Мексике?
- EURUSD, USDMXN и USDJPY. Трейдеры в Мексике могли бы работать и с металлами, и с нефтью. У них есть достаточно информации, чтобы зарабатывать на этих инструментах. Но они предпочитают именно эти три.
- Вы – практикующий трейдер и у вас есть опыт. С чего начался Ваш путь на Форекс?
- Вначале я работал с другим брокером. Получал недостоверную информацию. Были большие провалы, неудачи. Затем познакомился с TeleTrade. За один месяц мои результаты улучшились. Я вижу стабильный прогресс в торговле. Ведь основное – это стабильная прибыль.
В Мексике говорят так: «Успешный трейдер - это тот, кто зарабатывает хотя бы один доллар». Нет потерь – это уже успех. Слишком амбициозные люди пытаются побыстрее «разбогатеть», но вместо этого много теряют.
Я разработал курс по управлению активами и капиталом, который объясняет клиентам, как правильно распоряжаться личными средствами, чтобы минимизировать потери.
- Пожалуйста, назовите главные плюсы TeleTrade.
- Я работал в других компаниях и могу сказать о преимуществах TeleTrade.
Во-первых, это физические офисы, которыми зачастую не располагают другие брокеры. Клиенты могут прийти и поговорить с сотрудником компании, пройти обучение.
Во-вторых, у нас квалифицированный штат, наши сотрудники обладают необходимыми знаниями о рынке.
Наконец, у нас есть клиентская поддержка, консультации на всех этапах инвестирования от первого звонка до конечного результата. Мы не бросаем своих клиентов.
- Представим себе, что не было бы финансовых рынков, не было бы TeleTrade, не было бы профессии трейдер. Кем бы Вы тогда были?
- У меня есть высшее образование по управлению предприятием, и всю жизнь я занимаюсь продажами. Поэтому, в любом случае, я бы выбрал профессию, где необходимо общаться, проводить переговоры с клиентами. Это мне нравилось всегда.
- Как Ваша семья относится к тому, что Вы занимаетесь трейдингом?
- Моя семья понимает, что я предварительно перед каждым шагом провожу тщательный анализ, все взвешиваю, поэтому они меня поддерживают. К тому же они знают, что я работаю в TeleTrade, в большой международной компании, и одно это вселяет в них уверенность и доверие.
Юрий РОГОВ.
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Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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