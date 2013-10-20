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Министерство финансов РФ изменит сроки введения единого налога на недвижимость физлиц
Минфин РФ сдвинет на год — до 2015 года — введение единого налога на недвижимость физлиц. Об этом рассказал журналистам замминистра финансов Сергей Шаталов.
"Для физических лиц, я думаю, мы уже не успеваем, 2014 год мы уже потеряли", — заявил он.
Шаталов добавил, что крайний срок введения налога также решено передвинуть — до 2020 года. Это связано, прежде всего, с замечаниями социального характера со стороны администрации президента РФ, пояснил чиновник.
Напомним, к введению налога на недвижимость физических лиц, который заменит налоги на имущество и землю, и будет взиматься фактически с рыночной цены жилья, власти готовятся уже много лет. Предполагалось, что налог будет вводиться постепенно в 2014-2018 годах.
Законопроект о введении единого налога на недвижимость в РФ, базой для которого станет кадастровая стоимость, наиболее приближенная к рыночной, в настоящее время находится на рассмотрении правительства.
Ранее в октябре администрация президента РФ направила в правительство ряд претензий по законопроекту о введении единого налога на недвижимость с ее кадастровой стоимости, пишет ИА "Росбалт".
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