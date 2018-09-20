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Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке

20 Сентября 2018, 12:50 | В России

Средние ипотечные ставки могут вырасти на 0,5–1 п.п., до 10–10,5% в течение года. Об этом сообщили представители банков из топ-15 по объемам выдачи жилищных кредитов. В Минстрое также не исключают роста ставок и говорят, что некоторые организации уже начали менять условия. Основная причина - нестабильность на финансовых рынках. После улучшения ситуации ставки снова начнут снижаться.

Как пишут «Известия», ориентиром в этом вопросе может выступить решение Центробанка по ключевой ставке, которое было принято 14 сентября, говорят представители банков. Сейчас ипотечные кредиты выдаются под 9-9,5%.

- Мы ожидаем рост ипотечной ставки примерно на 0,5–1 п.п., - рассказал «Известиям» вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых продуктов Александр ЕМЕШЕВ. Но выдача ипотеки к концу года, по его мнению, продолжит расти, поскольку последний квартал года традиционно является самым активным периодом. Даже если ставки увеличатся на 0,5-1 п.п., рост выдач сохранится.

При урегулировании геополитических рисков и стабилизации основных показателей - инфляции, индекса промышленного производства, курса национальной валюты - регулятор возобновит курс на смягчение денежно-кредитной политики, и ставки снова понизятся, уверен Александр Емешев.

По словам представителя одной из кредитных организаций, пожелавшего остаться анонимным, для новых заемщиков ежемесячный платеж увеличится на 3-6%. При среднем кредите 2 млн рублей это 0,6-1,2 тыс. рублей. Он также считает, что рост ставок составит 0,5-1 п.п. По его мнению, монетарная политика регулятора может ужесточиться при сохранении нынешних тенденций - усилении рисков введения новых санкций, дальнейшем падении спроса на ОФЗ, росте инфляционных ожиданий вследствие ослабления рубля и увеличения НДС. Однако этот тренд будет наблюдаться в пределах года: причин для долгосрочного роста ставок по ипотеке нет - они снова перейдут к снижению после окончания нестабильности на финансовых рынках, отметил собеседник «Известий».

Перспективы рынка будут напрямую зависеть от макроэкономической ситуации и доходов каждой конкретной семьи, считает руководитель направления «Кредитные продукты малого и микробизнеса» Связь-банка Михаил СЕРОВ. Он также не исключает корректировки ставки по ипотеке в краткосрочной перспективе.

При этом некоторые игроки уже скорректировали процентные ставки по ипотеке на те же 0,5–1 п.п. Об этом рассказал управляющий директор Абсолют Банка Иван ЛЮБИМЕНКО. Скорее всего, их примеру в скором времени последуют и другие кредитные организации, подчеркнул он.

- В условиях динамики падения курса рубля в августе-сентябре, а также последовавшего роста процентных ставок по депозитам физлиц, рынок, вероятно, будет вынужден также скорректировать процентные ставки по жилищному кредитованию, - указал Иван Любименко. По его словам, спрос на жилищные кредиты может снизиться, только если уровень ставок повысится до 12% и более.

В пресс-службе ВТБ и банка «Возрождение» сообщили об отсутствии планов по изменению своих ипотечных ставок.

В справочных материалах Минстроя к проекту «Ипотека и арендное жилье» также указано, что рост ставок возможен «на фоне возросшей неопределенности на финансовых рынках», однако это не отразится на выполнении целевых показателей 2018 года. По прогнозу госкомпании «Дом.РФ», в 2018 году будет выдано ипотеки примерно на 3 трлн рублей, что в 1,5 раза больше результата прошлого года. Ранее замглавы Минстроя Никита СТАСИШИН заявил, что ставки по ипотеке в случае изменения ключевой ставки могут пойти вверх, и некоторые банки уже на это отреагировали.

В «Дом.РФ» отметили, что рынок ипотеки продолжит рост, его темпы к концу года могут составить 20-30%.

- Ставки по ипотеке в ближайшей перспективе не имеют ресурса для дальнейшего снижения. Но временные внешние факторы не окажут влияния на долгосрочные цели на рынке ипотеки: к 2024 году, согласно указу президента, ставка по ипотеке составит 8% и ниже, - заверили в госкомпании. Этому будут способствовать «дополнительные меры - перевод ипотеки в электронный формат, формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг», подчеркнули в «Дом.РФ».

По мнению директора департамента розничных продуктов МКБ Алексея ОХОРЗИНА, перспективы рынка сейчас выглядят позитивно: ипотека - один из немногих работающих инструментов для приобретения недвижимости. Поэтому изменение ставок в диапазоне 0,5-1% не вызовет резкого изменения поведения потенциальных покупателей недвижимости, полагает он.

Заведующий кафедрой ипотечного кредитования и страхования Финансового университета при правительстве РФ Александр ЦЫГАНОВ также считает, что кратковременное повышение ставок, в пределах года, существенно не повлияет на спрос.

- Даже если ставки по ипотеке вырастут, люди все равно будут стремиться улучшить свои жилищные условия, - уверен эксперт. Кроме того, по его словам, спрос будет поддерживаться за счет постоянной миграции в крупные города.

Генеральный директор РАСК Николай АЛЕКСЕЕНКО говорит о более коротком сроке роста ставок – 1-2 месяца. Это все же кратковременный эффект, и в данном случае важно не допустить расшатывания финансового и банковского секторов, считает он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рубль  строительство  депозит  финансы  ипотека  жилье  миграция  вклад  банки  кредит  ставки  недвижимость 



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