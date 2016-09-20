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Международные резервы России вышли на уровень $400 миллиардов
Международные резервы РФ со 2 по 9 сентября выросли с $394,3 млрд до $399,6 млрд, сообщил Банк России, пишет деловая газета «Золотой Рог». Рост составил $5,3 млрд, или на 1,3%.
"Международные резервы за неделю со 2 по 9 сентября увеличились на $5,3 млрд, или на 1,3%, преимущественно под воздействием положительной переоценки и возврата средств в иностранной валюте банками-резидентами", - сообщается в комментарии ЦБ.
За август резервы увеличились на $1,286 млрд, или на 0,33%.
Международные резервы России увеличились в июле на 0,3% с $392,756 млрд до $393,912 млрд на 1 августа, за июнь выросли более чем на $5 млрд с $387,716 млрд на 1 июня до $392,756 млрд на 1 июля.
В мае резервы уменьшились на $3,8 млрд, или на 0,97%, но остались выше $390 млрд.
Международные резервы России за апрель 2016 г. выросли на $4,513 млрд, в марте – сразу на $8 млрд до $387 млрд, как и в феврале - на $8 млрд.
Резервы с 1 января 2016 г. рекордно росли семь недель подряд до 12 февраля, прибавив $14,4 млрд до $382,4 млрд.
В 2015 г. резервы сократились на 4,5%, или $17,46 млрд, с $385,460 млрд на 1 января 2015 г. до $368,0 млрд на 1 января 2016 г.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, - расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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