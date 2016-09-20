www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.92 р. 100 JPY: 63.77 р.
EUR: 72.45 р. 10 CNY: 97.32 р.
Индексы ( )

1986,97 | +0,25%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Международные резервы России вышли на уровень $400 миллиардов

20 Сентября 2016, 17:34 | В России

Международные резервы РФ со 2 по 9 сентября выросли с $394,3 млрд до $399,6 млрд, сообщил Банк России, пишет деловая газета «Золотой Рог». Рост составил $5,3 млрд, или на 1,3%.

"Международные резервы за неделю со 2 по 9 сентября увеличились на $5,3 млрд, или на 1,3%, преимущественно под воздействием положительной переоценки и возврата средств в иностранной валюте банками-резидентами", - сообщается в комментарии ЦБ.

За август резервы увеличились на $1,286 млрд, или на 0,33%.

Международные резервы России увеличились в июле на 0,3% с $392,756 млрд до $393,912 млрд на 1 августа, за июнь выросли более чем на $5 млрд с $387,716 млрд на 1 июня до $392,756 млрд на 1 июля.

В мае резервы уменьшились на $3,8 млрд, или на 0,97%, но остались выше $390 млрд.

Международные резервы России за апрель 2016 г. выросли на $4,513 млрд, в марте – сразу на $8 млрд до $387 млрд, как и в феврале - на $8 млрд.

Резервы с 1 января 2016 г. рекордно росли семь недель подряд до 12 февраля, прибавив $14,4 млрд до $382,4 млрд.

В 2015 г. резервы сократились на 4,5%, или $17,46 млрд, с $385,460 млрд на 1 января 2015 г. до $368,0 млрд на 1 января 2016 г.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, - расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: банк  евро  Центробанк  резервы  $  доллар  ЦБ 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru