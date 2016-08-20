Рубль практически полностью проигнорировал рост нефти

Рубль преимущественно снижается по отношению к доллару. Локальная коррекция цен на нефть является основным поводом для данного движения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом, несмотря на небольшую коррекцию, цены на нефть сейчас торгуются на очень высоких уровнях (выше 50,5 долларов за баррель по сорту Brent). Поэтому при столь высоких значениях российская валюта выглядит достаточно слабой.

Впрочем, нефть на фоне достижения возможных договоренностей по заморозке добычи прибавила уже более 10% и даже если какие-либо договоренности, в конечном счете, будут достигнуты (что маловероятно), то ускорения роста мы можем не увидеть.

Между тем вероятность скорого повышения ставок в США постепенно возрастает, поддерживая американскую валюту. Определенным поводом для беспокойства здесь являются хорошие данные с рынка труда страны. В частности накануне здесь вышла очередная порция хорошей статистики. Количество заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю снизилось еще на 4 тыс. до 262 тыс.

В целом, общая картина сейчас достаточно противоречива. С одной стороны есть определенная вероятность окончания эйфории на рынке нефти, но с другой рубль итак не стал отыгрывать часть ее роста. Поэтому отскок в район 65 пока имеет неплохие шансы на успех, но для дальнейшего движения могут потребоваться дополнительные драйверы.

Ближайшее сильное сопротивление располагается в районе 65, поддержка – 63 -63,5.