Россия перестала кредитоваться на Западе

Наиболее активно отечественный бизнес занимает в Китае, но переоценивать азиатские рынки капиталом не стоит — компаниям придется жить по средствам и уменьшать чистый долг.

Как выяснили «Известия», российский бизнес в преддверии летних банковских санкций Запада резко сократил объем заимствований в Европе и США. Так, по последним данным Центробанка, сальдо по внешним заимствованиям (разница между привлеченными и погашенными средствами российских компаний, за исключением банков, и населения) в США сократилось с $139 млн в I квартале 2013 года до $44 млн в I квартале 2014 года. Показатели по займам в странах Европы, которые были традиционными рынками капитала для отечественных компаний, стремительно сокращаются — в десятки раз, сальдо по ряду европейских стран стало отрицательным. Компании уже в начале года начали искать новые источники заимствований. Выбор, главным образом, пал на Китай — там российский бизнес в I квартале 2014 года привлек $13,16 млрд, против $32 млн за аналогичный период прошлого года. Основными заемщиками в Китае стали «Роснефть», «Газпром», на них пришлось около 90% указанной суммы.

По данным ЦБ, в целом положительное сальдо по внешним заимствованиям за год сократилось более чем в восемь раз — с $48,1 млрд в I квартале 2013 года до $6 млрд в I квартале 2014-го. Объем займов сократился с $78 млрд до $41,9 млрд, сумма погашений за тот же период выросла с $29,9 млрд до $35,9 млрд. Китай вышел на первое место в рейтинге стран, где наиболее активно российские компании привлекают средства. Также в тройку наиболее привлекательных для российских предприятий стран вошли Люксембург (сальдо — $652 млн) и Япония (сальдо $435 млн). И если сальдо по заимствованиям в Люксембурге за год снизилось с $4,2 млрд в I квартале 2013 года (но сальдо тем не менее осталось положительным), то в Японии — существенно возросло (сальдо в I квартале 2013 года — $10 млн).

Заимствования в странах, традиционно кредитовавших российский бизнес, сокращаются. Например, сальдо по заимствованиям в Нидерландах в I квартале 2013 года достигало $11,2 млрд, а в этом году данный показатель имеет отрицательное значение (минус $1,3 млрд). Отрицательное сальдо в I квартале 2014 года наблюдается и по заимствованиям в Великобритании (минус $4,6 млрд против плюс $10,8 млрд в январе — марте 2013 года). В отношении Ирландии та же картина (сальдо в I квартале 2014 года — минус $1,4 млрд, в аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо достигало $10 млрд). По заимствованиям в Швейцарии сальдо поменяло полярность — со $173 млн до минус $2 млн, в Канаде — со $147 млн до минус $23 млн.

По заимствованиям на Кипре сохраняется положительное сальдо ($395 млн в I квартале 2014 года), но в аналогичном периоде прошлого года данный показатель достигал $5,53 млрд — падение в 14 раз. В Финляндии положительное сальдо упало с $217 млн до $23 млн.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что переориентация на новые рынки (Китай, Япония) у российского бизнеса всё же была прогнозируема в свете ряда событий — дело Сноудена (которого в итоге приютила лишь Россия), сирийский кризис (который разрешился фактически также в пользу России) и, наконец, украинский кризис.

— Процесс переориентации на Восток действительно начался еще до введения санкций, так как тренды уже были понятны, причем не только кредиторам, но и заемщикам, — говорит директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев. — Поэтому российские заемщики начали диверсифицировать рынки заемного капитала. Естественным было движение на Восток, хотя рынок там меньше западного, более замкнут в себе и не столь развит инфраструктурно с точки зрения доступных инструментов.

Директор по продажам в странах СНГ Dukascopy Bank SA Павел Симоненко соглашается, что корпоративный сектор в целом всегда действует на опережение и чувствует надвигающиеся риски заранее.

— Сейчас общая задолженность корпоративного сектора России по внешним заимствованиям (включая и банковский сектор) превышает $700 млрд, — говорит Симоненко. — Львиная доля из этого (около $470 млрд) приходится на Европу, еще около $40 млрд — США. И, учитывая общее ухудшение отношений с этими странами, российские компании, вполне естественно, еще в III квартале 2013 года начали постепенно переориентироваться на азиатские рынки капитала.

Как указывает начальник аналитического управления United Traders Михаил Крылов, ключевыми заемщиками остаются нефтегазовые компании, занимающие приоритетные позиции в российской экономике.

— В виде кредитов поступает $70 млрд предоплаты CNPC за нефть «Роснефти», — поясняет Крылов. — Половина предоплаты была запланирована до 2015 года. Судя по всему, значительная часть этой суммы пришлась на I квартал. В ближайшее время в виде кредита от Китая поступят $25 млрд аванса на строительство газопровода «Газпрома» в Восточной Сибири. Япония заинтересована в том, чтобы финансировать газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток и вкладываться в агрохимию. В начале года японские банки Bank of Tokyo-Mitsubishi, Citibank Japan и Mizuho Bank решили выделить «Фосагро» $440,6 млн, и в I квартале, возможно, было поступление первых траншей.

Однако эффект азиатского кредитного фактора не следует переоценивать, считает директор аналитического департамента ИГ «Норд-Капитал» Владимир Рожанковский.

— Речи о том, что Китай и Япония начали массивное кредитование всех секторов российской промышленности, замещая кредитную массу из Западной Европы, разумеется, идти не может, — говорит Рожанковский. — Сейчас мы имеем дело с поступлением авансов по заключенным межстрановым контрактам — в первую очередь «Роснефтью» и «Газпромом». Объем финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии будет в ближайшее время расти, но не резкими темпами. На это есть свои причины — прежде всего не слишком большой опыт этих стран в долгосрочном кредитовании крупных иностранных, в частности инфраструктурных, проектов.

Директор Центра долгового фондирования и структурного финансирования Бинбанка Владимир Сисаури указывает, что в США объемы рынка капитала составляют около $80 трлн, в Европе — около $60 трлн, совокупный объем японского и китайского — около $50 трлн. По словам аналитика «Альпари» Анны Кокоревой, среди азиатских стран наиболее устойчивой и крупной банковской системой обладают КНР, Сингапур, Япония и Гонконг.

— Компании ищут альтернативу не только западным банкам, но и западной валюте, — указывает Кокорева. — Не так давно стало известно, что «МегаФон» и «Норильский никель» перевели существенную часть оборотных средств из долларов и евро в рубли и гонконгские доллары как в наиболее ликвидную азиатскую валюту.

По словам Рожанковского, многократное сокращение кредитования в Западной Европе для российского корпоративного сегмента является более чем критичным.

— Похоже, наступил конец эпохе мегазаимствований под свои нужды, — отмечает он. — Теперь для этого топ-менеджерам придется договариваться с акционерами и выделять средства из нераспределенных чистых прибылей. Это неприятно, но не катастрофично: есть как свои многочисленные минусы, так и редкие, но существенные плюсы — например, шанс коренным образом улучшить качество корпоративных балансов в России, чтобы истории а-ля «Мечел» больше не повторялись ни в каком виде. Заимствования на Западе теперь будут происходить преимущественно целевым образом: при наличии зарубежного партнера по проекту — он будет одновременно выступать и в качестве главного автора сопутствующих кредитных договоров.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что процесс сокращения заимствований за рубежом коррелирует с ускорением бегства капитала за рубеж: чистый отток капитала за рубеж за I квартал 2014 года составил $48,8 млрд против $28,2 млрд за I квартал 2013 года. Обе тенденции — и сокращение заимствований за рубежом, и «разворот на восток» — по мере эскалации санкций могут только усиливаться, добавил Осадчий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.