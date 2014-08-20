Россия обогнала Китай по золотому запасу

По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), Россия обогнала Китай и вышла на шестое место в мире по объему золотых резервов. Во втором квартале 2014 года Банк России закупил 54 тонны драгоценного металла, что стало максимальным приростом доли золота в резервах ЦБ с 2009 года. Теперь эта доля составляет 10%, что все еще существенно ниже, чем в экономически развитых странах Запада, пишет РБК.

Рекордный с 2009 года и второй за всю историю наблюдений рост золотых резервов РФ пришелся на второй квартал 2014 года. Запасы драгоценного металла Банка России составили на конец июня 1094,7 тонны, что на 50,6 тонны больше, чем у Китая, который золота во втором квартале не приобретал. Таким образом, Россия стала шестой в мире страной по совокупным объемам золотого запаса Центрального Банка. Лидерами в этом рейтинге являются страны с крупнейшими мировыми экономиками — США и Германия. Запасы первых составляют 8133,5 тонны, вторых — 3380 тонн. При этом доля золота в отношении золотовалютных резервов центральных банков в этих странах составляет 72% и 68% соответственно, что существенно выше, чем аналогичный показатель ЦБ РФ, который хранит в золоте лишь 10% своих резервов.

Наращивание доли золота Центробанком РФ не является общим для всех стран трендом — за последние полгода драгоценный металл покупали лишь Казахстан, Мексика и Филиппины. Данные действия Банка России эксперты в первую очередь связывают с потребностью в диверсификации своих резервов, которая вызвана нестабильными отношениями России с США и ЕС из-за ситуации на Украине.

Около 87,5% золотовалютных резервов Банка России составляют активы в долларах и евро, использование которых может быть затруднено при ухудшении отношений с западными странами, заявил директор департамента стратегических инвестиций ГК «Регион» Валерий Пятницев. За последние полгода ЦБ сократил долю доллара и евро в своих резервах на 2,5% и эта тенденция скорее всего продолжится.

При этом, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи ОРЛОВОЙ, наращивание Центральным банком золотых запасов не сможет носить неограниченный характер, так как драгоценный металл обладает существенно меньшей ликвидностью, чем иностранная валюта. Поэтому место доллара и евро в запасах ЦБ скорее займут японская йена и китайский юань, ограничения на оборот которого должны быть сняты властями Китая в ближайшее время.

По мнению аналитиков, резервы РФ в азиатских валютах будут нарастать с укрупнением товарооборота России со странами Тихоокеанского региона. По словам Валерия Пятницева, Центральному Банку выгодно держать резервы в валютах тех стран, с которыми у России налажена активная торговля. Напрямую на содержание резервов РФ повлияют также и ожидающиеся договоренности по валютным оборотам с Китаем. Поэтому стоит ожидать увеличения роли влияния юаня на политику Банка России.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.