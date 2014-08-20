Продавцов единственного жилья совсем освободят от НДФЛ

Минфин предложил освободить от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) продавцов единственного жилья вне зависимости от срока владения им, а также тех, у кого оно было единственным за год до сделки. Сейчас от НДФЛ освобождаются владеющие недвижимостью более трех лет, для остальных предусмотрен вычет в 1 млн руб. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс опубликованы на едином портале раскрытия информации о готовящихся нормативно-правовых актах.

Правила освобождения от налога при продаже второго и последующего объекта недвижимости, согласно проекту Минфина, будут различаться в зависимости от региона. Субъекты будут вправе определить сами, кого освобождать от уплаты налогов с дохода. В НК запишут лишь предельные условия для предоставления льгот: стоимость жилых помещений, земельных участков, долей в них не должна превышать 5 млн руб., а минимальный срок владения ими быть от трех до 10 лет.

Эти правила о единственном жилье и минимальном сроке владения не будут распространяться на дома площадью до 50 кв. м на участках в садоводческих и дачных объединениях, а также земельные участки, на которых расположены такое сооружение, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет.

Придумали чиновники и способ борьбы с куплей-продажей квартир за "1 млн руб." для уклонения от налога. Если цена в договоре окажется менее 70% от кадастровой стоимости, то НДФЛ будет рассчитываться исходя из 70% цены по кадастру (регионы смогут установить планку от 0 до 90%). Если кадастровая стоимость объекта не определена на 1 января года, в котором осуществлена госрегистрация перехода права собственности, то размер понижающего коэффициента будет равен нулю.

А президент России Владимир ПУТИН подписал поправки в закон «Об оценочной деятельности», которые упрощают процесс оспаривания размера нового налога на недвижимость. Об этом сообщается на сайте главы государства, пишет РБК. Согласно планам Минфина России, новый фискальный инструмент начнет действовать со следующего года, заменив нынешний налог на имущество, и будет рассчитываться в зависимости от кадастровой (рыночной) стоимости недвижимости, а не инвентаризационной оценки, как сейчас. По расчетам ФНС России, введение «рыночного» налога с имущества граждан увеличит нагрузку на них более чем в три раза, а поступления в бюджет вырастут до 95 млрд рублей в год. Причем нагрузка может быть еще больше, если рыночная стоимость недвижимости завышена оценщиком, опасаются законодатели.

- Так как налог пойдет в региональные бюджеты, местным властям выгодно, чтобы кадастровая оценка была как можно выше, - объясняет соавтор окончательной версии закона, председатель комитета Госдумы по собственности Сергей ГАВРИЛОВ. - В результате кадастровая оценка зачастую в несколько раз может превышать рыночную, а согласно прошлой версии закона, оспорить ее можно было только в течение шести месяцев после проведения оценки, которая во многих регионах была закончена еще два года назад. Так что могла возникнуть серьезная социальная напряженность, после того как граждане получили бы уведомления из налоговой с новыми суммами налога.

Так, если сейчас владелец стандартной столичной «двушки» (с инвентаризационной стоимостью 400–500 тыс. рублей) платит 600–700 рублей налога на имущество в год, то после введения налога на недвижимость ежегодная выплата государству может вырасти (без учета льгот) до 8–10 тыс. рублей (0,1% от кадастровой стоимости квартиры), подсчитал главный юрист экспертного центра Taxadmin.ru Артемий Николаев. А в случае если рыночная стоимость квартиры была завышена оценщиком, налог может вырасти и до 15–30 тыс. рублей, считает он.

- На иные объекты кадастровая стоимость может быть завышена по сравнению с рыночной в несколько раз, - говорит руководитель налоговой практики компании «Налоговик» Антон СОНИЧЕВ. - На текущий момент 20–25% кадастровой оценки уже оспорено юридическими лицами. При этом более чем в 70% случаев суды признают правоту собственников недвижимости.

Подписанный президентом закон снимает временное ограничение по оспариванию. Текущую оценку - а значит, и налог - в суде можно будет опротестовать вплоть до проведения следующей оценки (проводится не реже чем раз в 5 лет), отмечает юрист юридической фирмы ЮСТ Сергей Колесников. Кроме того, новый порядок оспаривания кадастровой стоимости предусматривает наличие «ретроспективного» эффекта.

- Это означает, что сниженная кадастровая стоимость будет применяться для исчисления налога не с момента ее определения комиссией или судом, а с начала календарного года, когда был подан иск в суд, - говорит партнер практики разрешения споров Goltsblat BLP Рустам КУРМАЕВ. - Данное обстоятельство также лишает смысла умышленно затягивать процедуру оспаривания кадастровой стоимости.

Кроме того, согласно утвержденному президентом закону, в будущем граждане смогут оспорить официальную стоимость своего жилья еще до того, как она будет официальная утверждена.

- Создается прозрачная процедура кадастровой оценки, которая позволяет собственникам недвижимости уже на ее ранних этапах выдвигать свои возражения. - говорит старший юрист адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров. - Теперь по закону проект отчета об оценке будет размещаться в фонде данных государственной кадастровой оценки на 20 дней, для того чтобы на него были предоставлены замечания заинтересованных лиц.

Впрочем, без проблем тут не обойдется, отмечают эксперты

- Из новой редакции закона исчезло понятие «арбитражный суд», так что гражданам придется оспаривать кадастровую стоимость в судах общей юрисдикции, у которых нет опыта рассмотрения подобных дел, - говорит старший юрист налоговой практики юридической фирмы Sameta Ксения ЛЕВИНА. - Вряд ли это повысит качество и скорость рассмотрения споров.

В любом случае в следующем году имеет смысл ожидать массовых споров физических лиц с госорганами по кадастровой оценке, отмечает Левина, ведь это единственный шанс гражданина уменьшить свой налог на квартиру. Снизить число исков может только недостаточная финансовая грамотность населения.

- Не все физлица знают о возможности оспаривания кадастровой оценки, а среди тех, кто знает, много нежелающих затевать судебные процессы и споры, - говорит Антон Соничев. - По нашим оценкам, в суд пойдет приблизительно около 8–12% граждан.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.