Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российские банки бьют в колокола
Приток вкладов рухнул до нуля
Река денег населения, которая уверенно текла на счета российских банков и служила источником дешевого и надежного финансирования для банковской системы, резко пересохла. Продолжающим стремительно нищать россиянам просто больше нечего нести банкирам.
Приток вкладов в российские кредитные организации в мае остановился, сообщил ЦБ РФ в среду. По итогам месяца общий объем депозитов физлиц даже незначительно сократился - на 0,1% (28,8 млрд рублей), следует из статистики регулятора.
Потери понесли прежде всего крупные банки из топ-20, которые ЦБ относит к «системно значимым кредитным организациям» (СЗКО): их ресурсная база в виде сбережений граждан сократилась за месяц на 0,2%.
Несмотря на стабилизацию курса рубля, который полностью отыграл санкционный провал лета 2018 года и вернулся к отметкам около 64 рублей за доллар, именно рублевые вклады потеряли привлекательность для клиентов.
Их объем за месяц упал на 0,3% (68,1 млрд рублей), тогда как валютные депозиты продолжили расти.
В мае физлица пополнили валютные счета еще на 0,5%, или 470 млн долларов. С начала года прирост достиг 7,6%, или 6,7 млрд долларов. В пересчете по текущему курсу (428 млрд рублей) это на 14% больше, чем пришло на рублевые депозиты (372 млрд рублей).
Доля валютных вкладов за месяц выросла с 21,1% до 21,3%, отмечает ЦБ.
Интерес к рублевым счетам обнулился даже несмотря на то, что средневзвешенная ставка в мае (6,9% годовых) на 1,1 процентного пункта превышала уровень годичной давности.
Причина, по которой сжимается ресурсная база банковской системы, - это падение доходов населения, не оставляющее людям возможностей сберегать, писали в марте аналитики Альфа-банка.
Похожая тенденция начала проявляться еще в прошлом году: хотя ЦБ оценил приток денег на розничные депозиты в 1,7 триллиона рублей, на деле две трети этой суммы - 1,1 триллиона - пришлось на капитализацию процентов, то есть деньги, которые банки сами начислили клиентам-вкладчикам.
Еще около 300 млрд могло прийти на счета в результате конвертации валютных депозитов в рубли.
Действительно новых денег в системе появилось лишь 300 млрд рублей. Это минимальный за 4 года показатель, который втрое ниже цифры за 2017 год, и вдвое меньше - чем в 2016-м, подчитали в Альфа-банке.
Статистика ЦБ подтверждает: по итогам 2018 года россияне отправили на сбережения всего 2,5% своих доходов - минимум более чем за 20 лет, хотя еще год назад могли позволить себе «отложить» втрое больше (8,5%).
Каких либо предпосылок, что положение дел изменится в 2019 году, не просматривается, отмечают в Альфа-банке: прирост рублевых депозитов будет по-прежнему опираться на капитализацию процентов, поскольку электрольный цикл закончен, и необходимости повышать зарплаты бюджетникам больше нет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Российские банки бьют в колокола
- Проблемы с кредитами выявлены у 60% россиян
- Очень плохой знак: Копейки опять стали мусором
- Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками
- Доллар по 70 рублей все ближе
- Береженого вклад бережет
- Зарплаты будут выплачивать по номеру телефона
- Купюры с Владивостоком научились запросто подделывать на принтерах
- Банки продолжают повышать ставки вкладов
- Сбербанк убрал возможность перевода денег по номеру телефона на эти карты
Новости раздела
- Российские банки бьют в колокола
- Доллар по 70: когда Россию припечет по-настоящему
- Россиян сделают еще беднее
- Проблемы с кредитами выявлены у 60% россиян
- В России увеличат размер материнского капитала
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- Чего ждать от рубля этим летом
- Акционеры "Газпрома" станут намного богаче
- Очень плохой знак: Копейки опять стали мусором
- Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Toyota решила возродить забытую, но полезную модель
- Строительство мегамоста на Дальнем Востоке обойдется почти в полтриллиона рублей
- Россиян сделают еще беднее
- Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев
- Лагутенко объяснил, почему Владивосток не в состоянии провести крупный музыкальный фестиваль
- Популярный мессенджер упал по всему миру
- Редчайшая птица мировой орнитофауны поселилась в Приморье
- Обновленный пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский принял первых гостей
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В Приамурье открывается новая фермерская ярмарка