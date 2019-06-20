www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.98 р. 100 JPY: 59.04 р.
EUR: 71.64 р. 10 CNY: 92.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Российские банки бьют в колокола

20 Июня 2019, 09:10 | В России

Приток вкладов рухнул до нуля

Река денег населения, которая уверенно текла на счета российских банков и служила источником дешевого и надежного финансирования для банковской системы, резко пересохла. Продолжающим стремительно нищать россиянам просто больше нечего нести банкирам.

Приток вкладов в российские кредитные организации в мае остановился, сообщил ЦБ РФ в среду. По итогам месяца общий объем депозитов физлиц даже незначительно сократился - на 0,1% (28,8 млрд рублей), следует из статистики регулятора.

Потери понесли прежде всего крупные банки из топ-20, которые ЦБ относит к «системно значимым кредитным организациям» (СЗКО): их ресурсная база в виде сбережений граждан сократилась за месяц на 0,2%.

Несмотря на стабилизацию курса рубля, который полностью отыграл санкционный провал лета 2018 года и вернулся к отметкам около 64 рублей за доллар, именно рублевые вклады потеряли привлекательность для клиентов.

Их объем за месяц упал на 0,3% (68,1 млрд рублей), тогда как валютные депозиты продолжили расти.

В мае физлица пополнили валютные счета еще на 0,5%, или 470 млн долларов. С начала года прирост достиг 7,6%, или 6,7 млрд долларов. В пересчете по текущему курсу (428 млрд рублей) это на 14% больше, чем пришло на рублевые депозиты (372 млрд рублей).

Доля валютных вкладов за месяц выросла с 21,1% до 21,3%, отмечает ЦБ.

Интерес к рублевым счетам обнулился даже несмотря на то, что средневзвешенная ставка в мае (6,9% годовых) на 1,1 процентного пункта превышала уровень годичной давности.

Причина, по которой сжимается ресурсная база банковской системы, - это падение доходов населения, не оставляющее людям возможностей сберегать, писали в марте аналитики Альфа-банка.

Похожая тенденция начала проявляться еще в прошлом году: хотя ЦБ оценил приток денег на розничные депозиты в 1,7 триллиона рублей, на деле две трети этой суммы - 1,1 триллиона - пришлось на капитализацию процентов, то есть деньги, которые банки сами начислили клиентам-вкладчикам.

Еще около 300 млрд могло прийти на счета в результате конвертации валютных депозитов в рубли.

Действительно новых денег в системе появилось лишь 300 млрд рублей. Это минимальный за 4 года показатель, который втрое ниже цифры за 2017 год, и вдвое меньше - чем в 2016-м, подчитали в Альфа-банке.

Статистика ЦБ подтверждает: по итогам 2018 года россияне отправили на сбережения всего 2,5% своих доходов - минимум более чем за 20 лет, хотя еще год назад могли позволить себе «отложить» втрое больше (8,5%).

Каких либо предпосылок, что положение дел изменится в 2019 году, не просматривается, отмечают в Альфа-банке: прирост рублевых депозитов будет по-прежнему опираться на капитализацию процентов, поскольку электрольный цикл закончен, и необходимости повышать зарплаты бюджетникам больше нет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: вклады  процент  банки  Центробанк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru