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Рубль готов сорваться в пропасть из-за новых санкций
Прогноз на неделю: Отскок в начале, но осторожность сохраняется, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Перспективы нефтяного рынка не становятся ярче: увеличение числа буровых установок в США (22 недели подряд) подтверждает продолжение роста добычи, в то время как спрос в Азии и Индии демонстрирует признаки ухудшения. В фокусе внимания инвесторов также окажется геополитика – начинаются официальные переговоры по Brexit, а также состоится саммит ЕС, на котором, как ожидается, будут продлены санкции против России еще на шесть месяцев. Тем не менее в начале недели на фондовом рынке возможен отскок после заметной просадки.
Смешанная динамика в США, рост в Азии. Американский рынок акций завершил пятницу разнонаправленно (DJIA +0.11%, S&P 500 +0.03%, NASDAQ -0.22%). Азиатские индексы повышаются (Hang Seng +0.94%, Shanghai +0.66%, Nikkei +0.59%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.07%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $47.2 за барр. – ниже открытия.
Обзор минувшей недели: Под давлением ухудшения ситуации на рынке нефти, угрозы новых санкций в США. Динамика торгов на прошлой неделе определялась новостями с нефтяного рынка: цены на Brent снижались на фоне сомнений в эффективности усилий ОПЕК и других нефтедобывающих стран в борьбе с перенасыщением. Так, объемы добычи и запасов энергоресурсов в США продолжают увеличиваться, а страны ОПЕК превысили квоты добычи. Кроме того, отношение рынков к российскому риску ухудшилось в свете угрозы введения США новых санкций. Рынки слабо отреагировали на повышение ставки ФРС (+25 б.п.) и снижение ставки ЦБ (-25 б.п.) – оба события были ожидаемы и уже заранее отыграны.
По итогам недели: Цены на нефть Brent (-2.1% до $47.3 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.63, РТС (-4.5%), ММВБ-50 (-3.2%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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