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Алексей Улюкаев не видит "ничего экстраординарного" в двойном росте оттока капитала из РФ
Первый заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Улюкаев не исключает, что Банк России может пересмотреть прогноз по оттоку капитала в 2013 году на $10 млрд.
Отток капитала из России по итогам мая 2013 года примерно в 2 раза превысил показатель чистого вывоза капитала в предыдущем месяце. Об этом сегодня в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил журналистам первый заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Улюкаев.
"Примерно в два раза в мае по сравнению с апрелем. Тут надо начинать с того, почему в апреле снизился, а не почему в мае вырос", — отметил первый зампред ЦБ, добавив, что не видит в ситуации "ничего экстраординарного".
Напомним, что ранее на этой неделе директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Олег Засов заявил, что отток капитала из России в мае 2013 года, по предварительной оценке министерства, составил $7-8 млрд.
Добавим, что по итогам I квартала 2013 года чистый вывоз капитала из страны, по предварительным подсчетам, достиг $25,8 млрд. Отток капитала из РФ за 2012 год составил $54,1 млрд (ранее называлась цифра в $56,8 млрд) против оттока $80,5 млрд в 2011 году и $34,4 млрд в 2010 году, пишет ИА "Росбалт".
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