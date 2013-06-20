Как инвестировать в бизнес за границей, который будет приносить дополнительный доход?

Куда лучше вложить заработанные тяжёлым трудом деньги, чтобы реализовать все поставленные финансовые цели, – мучительный вопрос для многих частных инвесторов. При этом в большинстве случаев решается этот вопрос неправильно.

Даже несмотря на то, что всё больше частных инвесторов задумываются о диверсификации своих вложений, выбираемые ими стратегии диверсификации являются неверными с точки зрения аксиом теории финансов и портфельного инвестирования, а также неэффективными с точки зрения транзакционных издержек. Частные инвесторы в России, в своём стремлении “не класть все яйца в одну корзину”, формируют инвестиционный портфель из некого “микса” депозитов, акций и облигаций как можно большего числа компаний и эмитентов, стремясь приблизиться к рыночным индексам акций и облигаций (например, индексу ММВБ).

Такая стратегия, конечно, делает совокупные вложения менее рискованными, менее подверженными “рыночному шуму”, однако не учитывает серьёзный риск того, что денежные потоки – зарплата от основной деятельности и инвестиционный доход – зависят от одних и тех же факторов – от фундаментальных макроэкономических показателей в России. Получается ситуация, когда при ухудшении экономической обстановки положение частного инвестор может также ухудшиться. При этом его инвестиционный портфель может не оказать ему помощи в данной ситуации – развитие событий по неблагоприятному сценарию может привести к падению на финансовых рынках в России. Как вариант, можно часть портфеля инвестировать в иностранные инструменты, чтобы на случай кризиса в России инвестор мог вести привычный для него образ жизни за счёт инвестиционного дохода от зарубежных инструментов. Многие инвесторы могут возразить, что они понятия не имеют о зарубежных компаниях и что у них не хватит денег, чтобы еще дополнительно инвестировать за рубежом. Это не так - благодаря таким инструментам как ETF[1], REIT[2], о которых пойдёт речь в этой статье, частный инвестор может с небольшой суммой свободных средств получить выгоды от инвестирования в финансовые рынки развитых и развивающихся стран. Кроме того, в БКС Премьер[3] всегда можно и даже нужно проконсультироваться с финансовым советником.

ETF являются, с одной стороны, аналогами взаимных фондов, т.к. инвесторы покупают паи ETF-фонда, а конкретные активы (акции, облигации…) покупает сам фонд. С другой стороны, ETF являются аналогами акций, т.к. они торгуются на бирже как обычные акции. Отличительной особенностью ETF является пассивность в управлении активами – ETF обычно инвестируют денежные средства согласно определенному индексу, например S&P 500. Динамика цены паёв ETF повторяет динамику изменения выбранного индекса.

Перечислим основные характеристики ETF, что делают их привлекательными инструментами для включения в инвестиционный портфель частного инвестора:

1) Высокая степень диверсификации портфеля. ETF дают инвестору возможность “купить” сразу «целый рынок» определенной страны или определенную отрасль. Активы ETF соответствуют определенному индексу рынков акций или облигаций, и покупка одного пая фонда равносильна покупке всех ценных бумаг, входящих в индекс. Это позволяет очень легко составить портфель из акций и облигаций разных стран.

2) Низкие транзакционные издержки. При покупке ETF на определенный индекс инвестор единовременно заплатит брокерскую комиссию. При непосредственной покупке бумаг, входящих в индекс, инвестор заплатит брокерскую комиссию с покупки каждой бумаги.

3) Низкий порог входа. Один пай ETF стоит от ста долларов США. Таким образом, инвестор с суммой средств порядка 1000 долларов США может сформировать хорошо диверсифицированный международный портфель из акций и облигаций.

4) Хорошая ликвидность. Большая часть фондов ETF активно торгуются в течение дня.

5) Возможность выйти из фонда в любой момент. В отличие от взаимных фондов, паи которых можно погасить только по расчетной цене закрытия предыдущего дня, паи ETF можно продать в любое время в течение дня, выбрав наиболее благоприятный момент.

6) Низкие комиссии фонда за управление. Так как большинство ETF управляются пассивно, у них нет больших затрат по содержанию команды управляющих и аналитиков. Также у фондов ETF меньше маркетинговые затраты, поскольку у них нет офисов продаж, паи распространяются только через биржу. Коэффициент “expense ratio” – отношение затрат фонда к средней стоимости чистых активов фонда – для фондов ETF в среднем равен 0,55%, тогда как для индексных взаимных фондов он равен 0,7%[4]. Нет у ETF и комиссий за покупку или продажу паёв, которые характерны для взаимных фондов.

7) Надёжность. Так как ETF торгуются на бирже, они обязаны следовать всем нормам финансовых регуляторов.

8) Отсутствие двойного налогообложения – на уровне фонда и на уровне частного инвестора. В случае ETF фонд не платит налог на прибыль, платит только инвестор.

9) Возможность получения дивидендных выплат. Некоторые ETF фонды выплачивают дивиденды на регулярной основе. Существуют отдельные фонды ETF, инвестирующие в компании с высокой дивидендной доходностью.

При наличии стольких уникальных характеристик остаётся только удивляться, почему ETF остаются до сих пор не востребованными широким классом инвесторов в России.

Второй инструмент, с помощью которого можно уйти от рисков страны проживания, - это торгуемые трасты недвижимости REIT. Они так же, как и ETF, очень популярны среди западных инвесторов. Все перечисленные преимущества работы с ETF характерны и для REIT. Отличительной особенностью REIT является то, что они законодательно обязаны выплачивать не менее 90% своей чистой прибыли в виде дивидендов. Кроме очевидной выгоды от диверсификации на сектор зарубежной коммерческой недвижимости REIT также предлагают высокую дивидендную доходность – в среднем до 8% годовых в долларах3.

Торгуемые трасты недвижимости REIT – это компании, которые занимаются девелоперской деятельностью и дальнейшим управлением объектами нежилой недвижимости. Существует большое разнообразие таких трастов, в зависимости от того, в какой сектор недвижимости и в какой стране инвестирует компания. Такое разнообразие создаёт большие возможности для инвесторов для диверсификации своего портфеля. Эксперты рекомендуют как минимум 10% от портфеля разместить в REIT, так как они имеют низкую коррелированность с другими классами активов. Лучше всего выбирать крупные REIT, которые имеют большой портфель проектов в разных секторах коммерческой недвижимости. Доход таких компаний составляют арендные платежи. Поэтому при анализе трастов недвижимости надо учесть, насколько изменится спрос на недвижимость того сектора, в котором оперирует компания.

В заключение статьи хотелось бы отметить, что пассивный доход за рубежом можно получить с помощью инструментов REIT и ETF. Более того, на встречах по персональному финансовому планированию эти инструменты необходимо предлагать для рассмотрения каждому частному инвестору в России. Во-первых, чтобы уменьшить страновой риск портфеля инвестора, не инвестировать всё только в российские инструменты. Во-вторых, чтобы значительно повысить степень диверсификации портфеля, распределив инвестируемые средства между разными странами и разными классами активов.

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[1] ETF (англ. Exchange Traded Fund) – индексный фонд, паи которого обращаются на бирже. [2] REIT (англ. Real Estate Investment Trust) - компания, которая покупает и управляет недвижимым имуществом или занимается девелопментом (застройкой). [3] ОАО «БКС Банк», Лицензия ЦБ РФ №101 от 27.03.2012 г. [4] По данным рейтингового агентства Morningstar (США). Источник: http://www.morningstar.com/

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