Когда кончится терпение рынков?

Один мой знакомый трейдер в моменты затяжного падения рынков любил повторять, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Эта поговорка все чаще приходит на ум сейчас, когда в очередной раз рынки лихорадит, а пресса полна зловещих прогнозов. Насколько еще хватит терпения у инвесторов? Что произойдет, когда это терпение лопнет? Когда мы, наконец, увидим свет в конце тоннеля?

Директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков считает, что ответы может подсказать поведение рынков за последние три года. Глобальная экономика прошла через один из самых тяжелых кризисов в истории и находится на пути восстановления. С точки зрения рынков акций, нижняя точка этого кризиса была в марте 2009 когда провалился первый план спасения американских банков, предложенный министром финансов США Тимоти Гайтнером. Именно тогда ведущие аналитики всерьез обсуждали банкротство США, а доверие к действиям властей было минимальным. Это состояние напоминало кризис болезни, за которым обычно следует выздоровление.

После этого ощущение, что мир стоит на краю катастрофы возникало еще как минимум трижды. Летом 2010 года началась первая волна европейского кризиса и аналитики начали строить прогнозы развала зоны Евро. Осенью 2011, снижение рейтинга США и банковский кризис в Европе привели к осознание, что возможны дефолты по государственным долгам. В мае 2012 рынки готовятся к началу «эффекта домино» в Европе.

Интервалы между пиками паники становятся короче, реакция рынков все сильнее и решительнее. Инвесторы учатся и привыкают к новой модели манипулирования правительствами посредством рыночных котировок. Наиболее ярко это работает в Европе на примере той же Греции. Необходимо накалить ситуацию, довести ее до ощущения неизбежного краха. Это вызывает закономерную реакцию со стороны центральных банков и правительств, которые покупают короткий период стабильности путем рыночных интервенций или списания долгов.

Таким образом, в Европе власти идут вслед за рынками, а не определяют их поведение через превентивные меры. Это очень опасная игра, так как рынки, как и умные шантажисты, почувствовав слабость, склонны требовать все больше и все чаще. Кстати США прошли через похожую ситуацию в первый год кризиса, но вовремя разорвали этот порочный круг за счет мощных превентивных мер по денежному стимулированию и четкой программы поддержки ключевых банков.

Что должна сделать Европа, чтобы перехватить инициативу? По аналогии с США, надо сделать три вещи. Во-первых, очистить систему от тех, кто не сможет выжить. В случае Европы – это выход из Евро и дефолт наиболее проблемных стран (Греция, Португалия, Ирландия). Во-вторых, вывести из системы «токсичные активы» и перезапустить рынки. Это означает консолидацию проблемных облигаций и банков в одних руках. В третьих четко обозначить стратегически важные активы (в случае Европы это Италия и Испания) и гарантировать им 100% поддержку. Для рынков это означает новый шок, после которого начнется реальное выздоровление. Эффективность этого метода можно увидеть на примере " Дженерал Моторс", которая пройдя через банкротство в июне 2009 г., сейчас имеет капитализацию более $30 млрд.

Готовы ли политики пройти через этот очищающий шок сейчас? Думаю, что не готовы. Впереди выборы в США и Германии, смена власти в Китае. Кроме того, налицо отсутствие единого центра принятия решений в Европе. Поэтому, судя по всему, продолжится существующая модель покупки времени через регулярные денежные вливания и решение проблемы по частям.

Для профессиональных инвесторов это означает продолжение отработанной модели. Надо довести ситуацию на рынках до ощущения очередного краха, после чего начинать покупки в ожидании новой порции помощи со стороны центральных банков. Для частных инвесторов, которые, как правило, принимают решения с большой задержкой, такая игра оборачивается плачевно. Отсюда понятное разочарование в инвестициях и массовое бегство из ПИФов.

Кончится ли у инвесторов терпение на этот раз? За последние недели рынки уже заложили достаточно негативные сценарии, и достаточно напугали политиков, чтобы те начали действовать. В то же время, ощущения очередного краха и окончательной «капитуляции» рынков по аналогии с прошлой осенью еще не было и можно ждать еще одной волны распродаж. Однако, смею предположить, что в конечном счете, Германия смягчит свои требования к проблемным странам, а ЕЦБ даст новый стимулирующий пакет. Это даст рынкам «страховку» для роста на несколько месяцев.

Осенью можно ждать новой стимулирующей программы от ФРС, которая будет призвана поддержать восстановление американского рынка недвижимости. Эта программа может запустить предвыборное ралли в США, которое, по статистике, в большинстве случаев происходит в случае переизбрания действующего президента.

Суммируя можно сказать, что в силу своих особенностей Европа выбрала медленный и мучительный путь выхода из кризиса. Это означает, что терпение рынков будет испытываться еще неоднократно, но правила этой игры становятся все более понятными для инвесторов.

Подробную бесплатную консультацию по всем вопросам касающимся данной темы вы можете получить в офисе БКС Премьер во Владивостоке (Пр-т Красного Знамени, 23). Предварительная запись по тел. 230-80-80.

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