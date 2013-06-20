У 30% ипотечных заемщиков нет официального дохода

Банки становятся более лояльными по отношению к ипотечным заемщикам и готовы рассматривать неофициальные доходы клиентов.

Большинство банков предлагает клиентам ипотечные программы с возможностью подтверждения дохода по форме банка. По оценке специалистов компании «Домус финанс», более 30% клиентов, получающих ипотечный кредит, имеют неофициальный доход и не могут подтвердить зарплату по форме 2-НДФЛ.



В идеале размер кредита должен составлять не более 50% дохода заемщика. Предоставляя кредит, банки могут учитывать такие доходы, как дивиденды, получение арендной платы за недвижимость, наличие у заемщика вклада в банке, автомобиля, дачи и другой собственности. Банком также может быть рассмотрена зарплата созаемщика - супруги или супруга.



Чаще всего банки отказывают индивидуальным предпринимателям, а также менеджерам и агентам, которые работают за проценты. В зону риска также попадают риелторы, сообщает «РБК-Недвижимость».

ZRPRESS.RU, Владивосток.