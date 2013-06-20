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Компания "М.Видео" хочет купить сеть "Эльдорадо"

20 Июня 2013, 12:26 | В России

Возможный запрет на приобретение у чешской PPF Group, владеющей 100% компании «Эльдорадо», этой сети и задержки в принятии решения ФАС могут быть негативно восприняты рынком. Однако в таком случае компания может выплатить дополнительные дивиденды за 2012 год. Подробнее - в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

- Федеральная антимонопольная служба может отказать «М.Видео» в покупке «Эльдорадо». Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что регулятор не исключает возможного отрицательного решения по заявке ретейлера, поскольку рыночная доля объединенной компании в некоторых регионах может превысить 50%. Регулятор также рассматривает возможность вынесения предписания продать часть магазинов в ряде регионов после проведения сделки. Глава ФАС также сообщил, что срок рассмотрения заявки «М.Видео», скорее всего, будет продлен еще на два месяца.

Инвесторы могут негативно отреагировать на возможный запрет. Рынок бытовой техники отличается высокой концентрацией и конкуренцией, и у лидера российского рынка по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» мало возможностей для того, чтобы существенно ускорить темпы увеличения сети. Приобретение «Эльдорадо» могло бы стать хорошим способом увеличения рыночной доли (с 12% на конец 2012 г. до 20.6% с учетом «Эльдорадо»).

На последнем годовом общем собрании акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2012 г. в связи с возможной покупкой ближайшего конкурента - сети «Эльдорадо» (доля рынка 8,6%). В случае отказа со стороны ФАС «М.Видео» может направить существенную часть денежных средств, предназначенных для сделки, на дивидендные выплаты акционерам в текущем году, что может частично нивелировать разочарование инвесторов от несостоявшейся сделки.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: акции  ФАС  покупка  дивиденды  БКС  Эльдорадо 



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