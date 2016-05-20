Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России открылось первое представительство банка инвестиций и развития Вьетнама
Банк России принял решение об аккредитации в Москве представительства Акционерного коммерческого Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в церемонии открытия представительства принял участие премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.
Банк инвестиций и развития Вьетнама является старейшим и одним из крупнейших кредитных учреждений страны. Банк играет активную роль в российско-вьетнамском финансовом диалоге и по поручению глав правительств России и Вьетнама совместно с Банком ВТБ (ПАО) участвует в организации пилотной схемы двусторонних расчетов в национальных валютах.
Кроме того, BIDV является соучредителем Вьетнамско-российского совместного банка – единственного банка с российским участием на вьетнамском рынке.
«Открытие данного представительства имеет важное значение не только для вьетнамского банка, но и для дальнейшего развития российско-вьетнамского сотрудничества», – заявил заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на церемонии открытия представительства BIDV.
Дмитрий Скобелкин вручил исполнительному директору Банка инвестиций и развития Вьетнама господину Фан Дюк Ту Свидетельство об аккредитации представительства Банка в городе Москве.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи
- Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем
- Cтало известно, в каких банках есть проблемы
- Рухнул еще один крупный банк
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
Новости раздела
- Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи
- Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем
- Средний размер ипотечного кредита вырос до 2,19 миллионов рублей
- Госдума: россиянам лучше самим позаботиться о старости
- Cтало известно, в каких банках есть проблемы
- Рухнул еще один крупный банк
- Подсчитано, сколько будет стоить рубль следующей весной
- Реальные доходы россиян продолжают стремительно падать
- Рубль подвис в неопределённости
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
Easy way to make money is through Superior Trading System. They have the most exact method and strategy to use in trading.