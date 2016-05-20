www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 94.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

В России открылось первое представительство банка инвестиций и развития Вьетнама

20 Мая 2016, 12:06 | В России

Банк России принял решение об аккредитации в Москве представительства Акционерного коммерческого Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в церемонии открытия представительства принял участие премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Банк инвестиций и развития Вьетнама является старейшим и одним из крупнейших кредитных учреждений страны. Банк играет активную роль в российско-вьетнамском финансовом диалоге и по поручению глав правительств России и Вьетнама совместно с Банком ВТБ (ПАО) участвует в организации пилотной схемы двусторонних расчетов в национальных валютах.

Кроме того, BIDV является соучредителем Вьетнамско-российского совместного банка – единственного банка с российским участием на вьетнамском рынке.

«Открытие данного представительства имеет важное значение не только для вьетнамского банка, но и для дальнейшего развития российско-вьетнамского сотрудничества», – заявил заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на церемонии открытия представительства BIDV.

Дмитрий Скобелкин вручил исполнительному директору Банка инвестиций и развития Вьетнама господину Фан Дюк Ту Свидетельство об аккредитации представительства Банка в городе Москве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: инвестиции  национальные валюты  bidv  банк  Вьетнам 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • shanemeimei17:17, 20.05.2016#

    Easy way to make money is through Superior Trading System. They have the most exact method and strategy to use in trading.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru