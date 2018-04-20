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Рубль слегка сдал
При этом позитиву на финансовых рынках пока ничего не угрожает
Сегодня: Покупки на снижении. После раунда фиксации прибыли на рынок могут вернуться охотники за подешевевшими бумагами. Надежды на потепления в отношениях Запада и России сохраняются, котировки Brent все еще находятся вблизи уровня $74 за барр., а мировая экономика уверенно растет. Тем не менее в последний торговый день недели мы не исключаем осторожность инвесторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Снижение в США и по большей части в Азии. США (S&P 500 -0.57%, DJIA -0.34%, NASDAQ -0.78%), Азия (Hang Seng -0.22%, Shanghai -0.82%, Nikkei +0.13%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.09%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $73.76 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Приятного аппетита! Все факторы указывали на возможность нового рывка вверх, в частности нефтяные цены повысились до уровня $74 за барр., макроданные из США и Китая свидетельствуют о хорошем росте, новые санкции против России пока не ожидаются, а геополитическая напряженность снижается. Тем не менее инвесторы предпочли не испытывать судьбу и зафиксировали прибыль.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.26% до $73.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 60.96, РТС (-0.08%), Индекс МосБиржи (+0.49%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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