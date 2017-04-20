www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.42 р. 100 JPY: 51.77 р.
EUR: 60.61 р. 10 CNY: 81.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рубль начал сдавать

20 Апреля 2017, 18:26 | В России

Сегодня: Динамика нефти определит ход торгов. Неопределенность с преобладанием негативных ожиданий по рынку нефти станет, по всей видимости, доминирующим фактором для сегодняшних торгов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В свете комментария министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха о том, что обсуждать пролонгацию венских договоренностей пока преждевременно, роста добычи сланцевой нефти и пессимистичного отчета Минэнерго С ША, цены на нефть Brent упали на 3.1%. На повестке дня остается Северная Корея: некоторое облегчение приносит критика Китаем агрессивного поведения Пхеньяна и положительная оценка активной политики США.

Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день разнонаправленно (DJIA -0.58%, S&P 500 -0.17%, NASDAQ +0.23%). Азиатские индексы также показывают смешанную динамику (Hang Seng +0.40%, Shanghai -0.07%, Nikkei +0.38%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.04%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $53.13 за барр. – чуть выше открытия.

Вчера: Под давлением падения нефти. Неопределенные перспективы цен на нефть и сохранение геополитической напряженности сменились осторожными покупками в начале дня. Однако менее существенное, чем ожидалось, сокращение запасов энергоресурсов в США и неожиданный рост запасов бензина вернули индексы в отрицательную зону.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-3.17% до $53.1 за барр.), рубль ослаб к доллару до 56.55, РТС (-0.80%), ММВБ-50 (-0.20%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ЦБ  баррель  нефть  евро  банк  ммвб  акции  рубль  цена  brent  доллар  финансы  фьючерс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru