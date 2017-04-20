Рубль начал сдавать

Сегодня: Динамика нефти определит ход торгов. Неопределенность с преобладанием негативных ожиданий по рынку нефти станет, по всей видимости, доминирующим фактором для сегодняшних торгов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В свете комментария министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха о том, что обсуждать пролонгацию венских договоренностей пока преждевременно, роста добычи сланцевой нефти и пессимистичного отчета Минэнерго С ША, цены на нефть Brent упали на 3.1%. На повестке дня остается Северная Корея: некоторое облегчение приносит критика Китаем агрессивного поведения Пхеньяна и положительная оценка активной политики США.

Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день разнонаправленно (DJIA -0.58%, S&P 500 -0.17%, NASDAQ +0.23%). Азиатские индексы также показывают смешанную динамику (Hang Seng +0.40%, Shanghai -0.07%, Nikkei +0.38%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.04%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $53.13 за барр. – чуть выше открытия.

Вчера: Под давлением падения нефти. Неопределенные перспективы цен на нефть и сохранение геополитической напряженности сменились осторожными покупками в начале дня. Однако менее существенное, чем ожидалось, сокращение запасов энергоресурсов в США и неожиданный рост запасов бензина вернули индексы в отрицательную зону.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-3.17% до $53.1 за барр.), рубль ослаб к доллару до 56.55, РТС (-0.80%), ММВБ-50 (-0.20%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.