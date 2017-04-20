Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год

По поручению президента кабинет Дмитрия Медведева готовит фискальную реформу, которую принято называть налоговым маневром, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Суть этого маневра, пишет "Независимая газета", предельно проста: в стране произойдет скачкообразное повышение всех цен, и из кармана каждого россиянина, включая стариков и новорожденных, будет изъято в бюджет примерно по 8 тыс. руб. При этом сбережения и текущие доходы обесценятся пропорционально скачку цен. Гражданам предстоит задуматься – как можно защитить свои сбережения от готовящейся фискальной девальвации.

В этом году налоги в России повышаться не будут, пообещал вчера премьер Дмитрий Медведев депутатам. Однако одновременно с этим правительство по поручению президента Владимира Путина разрабатывает предложения о будущей конфигурации налоговой системы. Министр финансов Антон Силуанов в середине марта уже объявил параметры налоговой реформы, которую готовит его министерство.

По его словам, Минфин предлагает снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести нагрузку на налог на добавленную стоимость (НДС), установив обе эти ставки на уровне 22%. Согласно ожиданиям министерства, такой маневр простимулирует работодателей отказаться от серых зарплатных схем и сделает российских экспортеров более конкурентными на мировом рынке.

Итак, экспортерам станет легче. А что случится с остальными гражданами РФ? Во-первых, все жители РФ будут платить в бюджет «лишние» 8200 руб. в год в виде повышенного НДС. Такая оценка прямо следует из расчетов замминистра финансов Владимира Колычева, который заявил: за счет увеличения НДС бюджет получит дополнительно 1,2 трлн руб. в год. А это и есть те самые 8,2 тыс. руб. с каждого жителя РФ.

Во-вторых, после увеличения НДС произойдет фронтальный рост цен. Сейчас можно спорить, какой высоты будет инфляционная волна. Одни говорят о скачке цен всего на 2–4%. По оценкам Минфина, возможно ускорение инфляции на 2 процентных пункта. Но есть и такие эксперты, которые говорят о вероятности инфляционной спирали: рост цен на топливо и энергию заставит снова поднимать цены на только что подорожавшие товары, в цену которых уже был заложен повышенный НДС.

В результате такого фронтального подорожания произойдет фактическое обесценение сбережений граждан. Но можно ли как-то подготовиться к фискальной девальвации и сохранить сбережения? Эксперты считают, что сделать это будет очень непросто. Более того, конкретных рецептов для защиты граждан пока не видно.

«Защитить накопления от роста цен и увеличения НДС очень сложно», – признает главный экономист компании БКС Владимир Тихомиров. Чтобы увеличивать долю в сбережениях валюты или недвижимости, надо быть уверенным, что курс рубля снизится, а цены на недвижимость вырастут. Но этого может и не произойти. «Иными словами, купив валюту сегодня, через один-два года можно и проиграть. Недвижимость сегодня – это довольно низколиквидное вложение, при продаже которого можно потерять существенную часть вложенных средств», – предупреждает эксперт.

Для защиты своих денег теоретически нужно избегать уплаты НДС, то есть максимально переносить экономическую активность в сферу наличного оборота.

«Исключать рост неформальной торговли нельзя, но для подавляющей части населения возможности покупки товаров и услуг, минуя уплату НДС, крайне ограниченны», – предупреждает Тихомиров.

Еще один вариант защиты – это переход на полулегальный импорт товаров, при котором не уплачивается НДС. «Введение налога на покупки через Интернет уже обсуждается, так что выходом это скорее всего не будет. Что касается челноков, то введение ограничений на провоз товаров и усиление таможенного контроля привели к существенному сжатию объемов серой торговли. Так что, с точки зрения большинства граждан, эти способы снижения расходов выходом не будут», – парирует экономист.

«Сегодня ставки по рублевым вкладам существенно выше инфляции, и, даже в случае ее скачка на 2% депозиты позволят ее частично компенсировать», – считает аналитик компании «Финам» Богдан Зварич.

Но есть и такие эксперты, которые считают, что беспокоиться из-за фискальной девальвации вообще не стоит. «Рост цен будет краткосрочным. В России сейчас много инструментов, доходность которых находится выше инфляции, – это и депозиты, и различного рода облигации. Сейчас именно они являются лучшим способом сбережения и накопления средств. Можно диверсифицировать свои инвестиции, частично разместив их в золоте и иностранной валюте, но доля таких вложений должна быть небольшой. Это своего рода страховка от возможных рисков, которых, если сказать честно, сейчас не видно», – говорит главный аналитик компании «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«С точки зрения защиты личных накоплений граждан от возможного роста цен на розничном рынке и увеличения НДС приобретение новой «инвестиционной квартиры» или слитков золота, на наш взгляд, не имеет смысла», – считает инвестаналитик Global FX Сергей Коробков.

«Экономическую активность граждан невозможно перенести в сферу наличного оборота, если только речь не идет о расчетах физических лиц между собой. В большинстве крупных и средних населенных пунктов торговые предприятия, учреждения досуга, офисы транспортных компаний и т.д. продают товары и услуги через кассовые аппараты», – рассуждает Коробков.

В то же время он признает, что покупка иностранных товаров через Интернет все же имеет смысл. «В равной степени это относится и к покупкам во время зарубежных поездок», – добавляет эксперт. По его мнению, после повышения в России НДС целесообразность и рентабельность для граждан зарубежных путешествий станет еще выше.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.