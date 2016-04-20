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Банки сами будут выбирать, за кем из клиентов шпионить
Росфинмониторинг не стал вводить конкретную сумму наличных, зачисление которой на счета компаний розничной торговли должно рассматриваться как подозрительная операция, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Банкам не нужно будет сообщать в финансовую разведку обо всех операциях компаний, торгующих стройматериалами, авто и продовольственными товарами в розницу, пишут «Известия». Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков. Вместо этого ведомство предусмотрело индивидуальный подход к оценке такой категории клиентов. Об этом говорится в письме Росфинмониторинга, направленном банкам (есть у «Известий»). Финразведка дала соответствующие пояснения, после того как ЦБ в декабре 2015 года рекомендовал банкам взять на повышенный контроль операции компаний розничной торговли.
Сейчас банки отслеживают операции компаний, на счета которых наличные не поступают или поступают в незначительных объемах, но при этом зачисления по безналичному расчету идут регулярно. В своем письме Росфинмониторинг указывает, что банки при определении «незначительных объемов» должны исходить из характера деятельности клиента. То есть ограничений по суммам финразведка вводить не собирается.
С декабря 2015 года в связи с рекомендациями Центробанка кредитные организации были вынуждены ужесточить контроль за клиентами — компаниями розничной торговли. Это связано с тем, что их стали использовать для обналичивания денежных средств. Схема в данном случае выглядит так: компания, торгующая в розницу, получает выручку в наличных, но не зачисляет ее на банковский счет (как положено), а передает наличность третьим лицам-заказчикам. Те, в свою очередь, «оплачивают» эти наличные, перечисляя безналичные средства на расчетный счет другой организации розничной торговли. В этой альтернативной схеме обналичивания могут использоваться транзитные операции (с участием десятков юрлиц). Зачисления на расчетные счета в безналичной форме как правило, производятся по договорам, исполнение которых не предполагает уплату НДС в размере 18% (агентские договоры, договоры об оказании услуг, договоры займа, уступки прав требования). По мнению ЦБ, реальными целями этой цепочки операций являются уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
У банков вызывали много вопросов критерии, по котором нужно выбирать компании для пристальной оценки. Кроме того, они получили большую и необоснованную дополнительную нагрузку за счет увеличения отчетности. Росфинмониторинг уточнил, что в этом случае можно применять индивидуальный подход к компаниям розничной торговли. Кредитные организации должны информировать Росфинмониторинг о трансакциях таких клиентов (в первую очередь, о безналичных зачислениях на их расчетные счета), запрашивать документы, которые обосновывают цели и экономический смысл сделок и пр. Также банкам рекомендуется запрашивать у клиентов сведения о сумме полученной наличной выручки (например, за месяц), соотносить эти данные с информацией о характере ее деятельности, полученной при первичной идентификации компании.
— Индивидуальный подход при выявлении альтернативных схем обналичивания обусловлен экономическим неравенством и характером деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — пояснил «Известиям» начальник юридического управления Росфинмониторинга Юрий Негляд. — Также установление четкого ограничительного показателя снизит эффективность реализации принципа «знай своего клиента» и программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Эксперты поддержали подход Росфинмониторинга. По словам начальника аналитического управления Национального рейтингового агентства Карины Артемьевой, применение формального, единого для всех ценза было бы неверным: объемы операций и оборотов, виды деятельности, занимаемые рыночные ниши компаний, торгующих в розницу, слишком разнятся.
— Индивидуальный подход при определении «незначительных объемов» выручки, поступающей на расчетные счета, обоснован — и размер, и временной лаг получения выручки зависит от вида реализуемого товара (у продовольственных товаров (первой необходимости) и товаров длительного пользования (бытовая техника, автомобили) показатели кардинально отличаются, — поясняет Карина Артемьева.
Зампред Локо-банка Андрей Люшин уверен: введение Росфинмониторингом ограничений по суммам вместо индивидуального подхода повлекло бы злоупотребления.
— Заинтересованные компании просто подстроились бы под установленную планку, оставаясь вне поля зрения банков и финразведки, — считает Андрей Люшин. — Аналогичная ситуация наблюдалась в 2015 году, когда началась борьба с компаниями-транзитчиками. Одним из критериев для выявления клиентов-транзитчиков была низкая налоговая нагрузка. И когда участники рынка нащупали ориентир, применяемый Банком России (0,2% от оборота), многие транзитчики просто авансом заплатили налоги, чтобы достичь этого показателя и формально выйти из зоны внимания ЦБ.
Президент Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев уверен, что подход Росфинмониторинга «понятен и оправдан, если говорить о «кнуте» в решении проблемы недобросовестных практик в безналично-наличном обращении».
Карина Артемьева уточняет, что, помимо индивидуального подхода к компаниям розничной торговли, банки будут обращать внимание и на формальные факторы при анализе их деятельности.
— Среди них — доля, отношение объема налично-денежной выручки, поступающей на расчетный счет, к общему поступлению денежных средств, — поясняет собеседница. — Величина процентного соотношения может быть дифференцирована по видам реализуемого товара и может быть установлена только после тщательного изучения деятельности компаний, реализующих одну и ту же группу товара.
А партнер АКГ «Деловой профиль» Армен Даниелян сомневается, что усиленный контроль за предприятиями розничной торговли в принципе является эффективным.
— Большинство фирм, занимающихся обналичиванием, каждую сделку сопровождают всем необходимым пакетом фиктивных документов (договором, счетами-фактурами, накладными и актами выполненных работ), за что взимают с клиентов высокую комиссию — до 11–13%, — поясняет Армен Даниелян. — Поэтому всё, что регулятор должен требовать от банков, — надлежащий контроль за соблюдением клиентами кассовой дисциплины. Как часто банк проводит проверку соблюдения кассовой дисциплины у своих клиентов? В лучшем случае — один раз в три года или никогда (ссылаясь на отсутствие ресурсов).
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