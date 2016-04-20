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Банки сами будут выбирать, за кем из клиентов шпионить

20 Апреля 2016, 15:28 | В России

Росфинмониторинг не стал вводить конкретную сумму наличных, зачисление которой на счета компаний розничной торговли должно рассматриваться как подозрительная операция, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Банкам не нужно будет сообщать в финансовую разведку обо всех операциях компаний, торгующих стройматериалами, авто и продовольственными товарами в розницу, пишут «Известия». Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков. Вместо этого ведомство предусмотрело индивидуальный подход к оценке такой категории клиентов. Об этом говорится в письме Росфинмониторинга, направленном банкам (есть у «Известий»). Финразведка дала соответствующие пояснения, после того как ЦБ в декабре 2015 года рекомендовал банкам взять на повышенный контроль операции компаний розничной торговли.

Сейчас банки отслеживают операции компаний, на счета которых наличные не поступают или поступают в незначительных объемах, но при этом зачисления по безналичному расчету идут регулярно. В своем письме Росфинмониторинг указывает, что банки при определении «незначительных объемов» должны исходить из характера деятельности клиента. То есть ограничений по суммам финразведка вводить не собирается.

С декабря 2015 года в связи с рекомендациями Центробанка кредитные организации были вынуждены ужесточить контроль за клиентами — компаниями розничной торговли. Это связано с тем, что их стали использовать для обналичивания денежных средств. Схема в данном случае выглядит так: компания, торгующая в розницу, получает выручку в наличных, но не зачисляет ее на банковский счет (как положено), а передает наличность третьим лицам-заказчикам. Те, в свою очередь, «оплачивают» эти наличные, перечисляя безналичные средства на расчетный счет другой организации розничной торговли. В этой альтернативной схеме обналичивания могут использоваться транзитные операции (с участием десятков юрлиц). Зачисления на расчетные счета в безналичной форме как правило, производятся по договорам, исполнение которых не предполагает уплату НДС в размере 18% (агентские договоры, договоры об оказании услуг, договоры займа, уступки прав требования). По мнению ЦБ, реальными целями этой цепочки операций являются уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

У банков вызывали много вопросов критерии, по котором нужно выбирать компании для пристальной оценки. Кроме того, они получили большую и необоснованную дополнительную нагрузку за счет увеличения отчетности. Росфинмониторинг уточнил, что в этом случае можно применять индивидуальный подход к компаниям розничной торговли. Кредитные организации должны информировать Росфинмониторинг о трансакциях таких клиентов (в первую очередь, о безналичных зачислениях на их расчетные счета), запрашивать документы, которые обосновывают цели и экономический смысл сделок и пр. Также банкам рекомендуется запрашивать у клиентов сведения о сумме полученной наличной выручки (например, за месяц), соотносить эти данные с информацией о характере ее деятельности, полученной при первичной идентификации компании.

— Индивидуальный подход при выявлении альтернативных схем обналичивания обусловлен экономическим неравенством и характером деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — пояснил «Известиям» начальник юридического управления Росфинмониторинга Юрий Негляд. — Также установление четкого ограничительного показателя снизит эффективность реализации принципа «знай своего клиента» и программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Эксперты поддержали подход Росфинмониторинга. По словам начальника аналитического управления Национального рейтингового агентства Карины Артемьевой, применение формального, единого для всех ценза было бы неверным: объемы операций и оборотов, виды деятельности, занимаемые рыночные ниши компаний, торгующих в розницу, слишком разнятся.

— Индивидуальный подход при определении «незначительных объемов» выручки, поступающей на расчетные счета, обоснован — и размер, и временной лаг получения выручки зависит от вида реализуемого товара (у продовольственных товаров (первой необходимости) и товаров длительного пользования (бытовая техника, автомобили) показатели кардинально отличаются,  — поясняет Карина Артемьева.

Зампред Локо-банка Андрей Люшин уверен: введение Росфинмониторингом ограничений по суммам вместо индивидуального подхода повлекло бы злоупотребления.

— Заинтересованные компании просто подстроились бы под установленную планку, оставаясь вне поля зрения банков и финразведки, — считает Андрей Люшин. —  Аналогичная ситуация наблюдалась в 2015 году, когда началась борьба с компаниями-транзитчиками. Одним из критериев для выявления клиентов-транзитчиков была низкая налоговая нагрузка. И когда участники рынка нащупали ориентир, применяемый Банком России (0,2% от оборота), многие транзитчики просто авансом заплатили налоги, чтобы достичь этого показателя и формально выйти из зоны внимания ЦБ.

Президент Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев уверен, что подход Росфинмониторинга «понятен и оправдан, если говорить о «кнуте» в решении проблемы недобросовестных практик в безналично-наличном обращении».

Карина Артемьева уточняет, что, помимо индивидуального подхода к компаниям розничной торговли, банки будут обращать внимание и на формальные факторы при анализе их деятельности.

— Среди них — доля, отношение объема налично-денежной выручки, поступающей на расчетный счет, к общему поступлению денежных средств, — поясняет собеседница. —  Величина процентного соотношения может быть дифференцирована по видам реализуемого товара и может быть установлена только после тщательного изучения деятельности компаний, реализующих одну и ту же группу товара.

А партнер АКГ «Деловой профиль» Армен Даниелян сомневается, что усиленный контроль за предприятиями розничной торговли в принципе является эффективным.

— Большинство фирм, занимающихся обналичиванием, каждую сделку сопровождают всем необходимым пакетом фиктивных документов (договором, счетами-фактурами, накладными и актами выполненных работ), за что взимают с клиентов высокую комиссию — до 11–13%, — поясняет Армен Даниелян. — Поэтому всё, что регулятор должен требовать от банков, — надлежащий контроль за соблюдением клиентами кассовой дисциплины. Как часто банк проводит проверку соблюдения кассовой дисциплины у своих клиентов? В лучшем случае — один раз в три года или никогда (ссылаясь на отсутствие ресурсов).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: оффшор  банк  счет  налично-денежная выручка  росфинмониторинг  контроль  финансовые операции  панама 



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