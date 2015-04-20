Банк Интеза повышает безопасность интернет-платежей по банковским картам

Банк Интеза представляет новый бесплатный сервис для повышения безопасности интернет-платежей с использованием банковских карт «Verified by Visa» с технологией 3D-Secure.

Сервис «Verified by Visa» позволяет снизить риск совершения мошеннических операций как по дебетовым, так и по кредитным картам, благодаря дополнительной идентификации клиента посредством ввода одноразового защитного пароля.

Процедура выглядит следующим образом: после оформления заказа в интернет-магазине и введения запрашиваемых реквизитов карты, клиент автоматически перенаправляется на специальную защищенную страницу сайта Банка Интеза. Одновременно на номер мобильного телефона клиента приходит SMS-сообщение с одноразовым паролем. После ввода пароля между интернет-магазином и Банком устанавливается защищенное соединение и проводится идентификация введенных клиентом данных. Оплата покупки будет произведена только в случае получения от Банка подтверждения о том, что идентификация прошла успешно.

Держатели карт Банка Интеза будут подключены к сервису «Verified by Visa» автоматически на номера мобильных телефонов, указанные при подключении услуги «SMS–информирование», либо, в случае отсутствия данной услуги, в заявлении на получение карты. При оформлении новой карты необходимо заявление клиента на подключение к сервису.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.