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В России готовят масштабные изменения в Налоговый Кодекс
Некоторые из поправок касаются большинства налогоплательщиков, в том числе и физлиц
Опубликован текст проекта масштабных поправок в НК, подготовленных Минфином. Поправок очень много. Об основных изменениях, которые касаются большинства налогоплательщиков — расскажем.
Администрирование
Физлицам дадут право сдавать бумажную 3-НДФЛ, а также другие документы через МФЦ.
В состав единого налогового платежа для удобства физлиц будут включены не только налоги на имущество, землю и транспорт, но еще и НДФЛ (когда его не удержал налоговый агент).
Учет физлиц в ИФНС упростят. Для этого будут использовать реестр ЗАГСа, ведением которого сейчас занимается ФНС.
НДС
В целях исключения возможности использования схем ухода от обложения НДС при реорганизации организаций и применения правопреемником специальных налоговых режимов, законопроектом предусматривается восстановление правопреемником сумм НДС по товарам (работам, услугам), в том числе ОС, НМА и имущественным правам, полученным при реорганизации, ранее принятых к вычету реорганизованной организацией, в случае их дальнейшего использования правопреемником для осуществления операций, не облагаемых НДС в связи с переходом на спецрежим.
НДФЛ
Имущественный вычет при приобретении жилья в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по кредитам (займам) будут давать, если заем получен не только от банков, но и от организаций, если такие займы выданы в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, утверждаемыми Правительством РФ.
Кроме того, уточняются особенности применения имущественного налогового вычета, когда НДФЛ подлежал исчислению с полученного в дар имущества, а также повторно — при продаже такого имущества, в целях устранения двойного налогообложения.
Налоговым агентам, имеющим несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, предоставляется право перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений.
При этом налоговый агент самостоятельно выбирает такую обособку, уведомив об этом налоговиков. Отчетность тоже можно будет сдавать только в одну обособку.
При продаже ценных бумаг физлицам не надо будет декларировать доходы. В данном случае вводится налоговое агентирование. Организации и ИП осуществляющие выплаты физлицам по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, станут налоговыми агентами.
Сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в электронном виде должны будут налоговые агенты при численности физлиц от 10 человек (сейчас — 25).
Камералка без 3-НДФЛ
Если налогоплательщик-физлицо получил в дар недвижимость и продал недвижимость, но декларацию 3-НДФЛ не сдал, налоговики будут проводить камеральную проверку без декларации на основании тех сведений, которые у них имеются.
Даже если вы не сдали декларацию, налоговики сами насчитают вам налог к уплате.
Налог на прибыль
Проектом установлена ставка по налогу на прибыль в размере 0 % в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками. На постоянной основе продлено действие нулевой ставки по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих образовательную или медицинскую деятельность.
В целях исключения незаконной налоговой оптимизации предусмотрен особый порядок учета прибыли (убытков) при реорганизации организаций, а также исключение возможности возврата излишне уплаченного налога на прибыль срок, превышающий 3 года со дня уплаты указанной суммы налога, путем внесения исправлений в налоговую декларацию текущего периода.
ЕСХН
Не вправе будут переходить на ЕСХН организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных товаров, за исключением подакцизных товаров, произведенных из сельскохозяйственного сырья — винограда собственного производства, относящихся к продукции первичной переработки из сельскохозяйственного сырья собственного производства, перечень которой утвержден Правительством РФ.
ЕНВД и ПСН
В отношении торговли маркированными товарами предлагается запретить применение ЕНВД и ПСН.
При реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке, налогоплательщики ЕНВД и ПСН будут утрачивать право на применение этих спецрежимов.
Для ИП на ПСН уточняется порядок определения численности работников. Те сотрудники, которые задействованы в деятельности по другим режимам, учитываться не будут.
Из плюсов проекта — у ИП появится возможность купить патент на срок менее месяца.
Земельный налог
Рост суммы земельного налог для физлиц ограничат — повышать его будут не более чем на 10 % ежегодно.
Многодетным родителям предоставят вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, а также дополнительно по налогу на имущество в размере 5 кв. метров в отношении квартиры и в размере 7 кв. метров в отношении жилого дома.
Подать заявления на льготы по имущественным налогам физлица смогут через МФЦ.
Страховые взносы
Сдавать РСВ по месту своего нахождения могут только те обособленные подразделения организации, которым организацией открыты счета в банках и которые наделены полномочиями начислять и производить выплаты в пользу физлиц.
Адвокаты в случае приостановления их статуса для освобождения от фиксированных взносов не будет представлять в налоговый орган подтверждающие документы. Налоговики получат эти сведения из адвокатской палаты.
Предлагается изменение порога минимальной численности работников с 25 до 10 человек, при которой плательщики страховых взносов страховых взносов обязаны представлять РСВ в электронной форме.
По данным ФНС, большинство плательщиков страховых взносов с численностью работников от 10 до 25 человек на сегодняшний день уже представляют РСВ в электронном виде. Поэтому данное изменение в НК отвечает реальным возможностям указанных плательщиков и не вызовет у них дополнительной финансовой нагрузки, отмечается в пояснительной записке к проекту.
Наталья ПЕТРОВА, «Клерк».
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Комментарии
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Псевдоним15:18, 20.03.2019#
Что касается запрета ЕНВД для маркированных товаров то это чисто лоббирование крупного сетевого бизнеса. Уже и до этого добрались монополии. Если запретить ЕНВД то плата 6% с вала увеличит налоги в 2-3 раза, а так как в вычет не берется аренда снимаемых под бизнес помещений а это основные платы. Это удавка которая задавит 50 % малого бизнеса. Если вести учет 15 % с чистой прибыли то потребуется ставка бухгатлтера т. к. будут шкафы с накладными и требуется отдельный постоянный учет и отчет в налоговой. Если брать обычное налогооблажение 13% то там НДС-20% B , и без бухгалтера вообще нельзя.
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