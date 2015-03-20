Реальные доходы россиян падают четвертый месяц подряд

В феврале 2015 года реальные располагаемые доходы россиян (дохо​ды за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) сократились в годовом исчислении на 0,6%. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» ссылаясь на доклад Росстата о социально-экономическом положении в России.

Таким образом, реальные доходы россиян снижаются четвертый месяц подряд — в последний раз их прирост в годовом исчислении отмечался в октябре 2014 года.

В январе 2015 года реальные располагаемые доходы россиян сократились в годовом исчислении на 1%, в декабре 2014 года — на 6,2%, в ноябре 2014 года — на 3,9%. В целом по итогам 2014 года доходы населения сократились на 0,8%, за январь—февраль 2015 года — на 0,7%.

Средняя по России номинальная заработная плата в феврале 2015г., по оценке Росстата, выросла до 30,62 тыс. руб., что на 5,2% больше, чем было в феврале 2014 года, и на 1% меньше, нежели в январе 2015 года.

При этом реальная начисленная зарплата, то есть покупательная способность зарплаты в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги, упала в феврале 2015 года к февралю предыдущего года сразу на 9,9%, а к январю 2015 года — на 3,2%.

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 марта 2015 года составила 2,875 млрд руб., что на 14,7% или 368 млн руб. больше, чем было месяцем ранее. При этом задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила лишь 98 млн руб., или 3,4% общего объема просроченной задолженности.

При этом задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у организаций составила 2,777 млрд​ рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.