Центробанк опустил официальный курс доллара ниже 60 рублей

Банк России «уронил» официальный курс доллара США ниже психологически значимой отметки в 60 рублей. Он упал на 1,52 рубля до 59,83 рубля за доллар. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом стоимость бивалютной корзины сократилась на 1 рубль 22,44 копейки и составила 61,772 рубля.

Напомним, накануне министр финансов Антон Силуанов назвал рубль «крепкой валютой» и заявил, что пик негативной динамики пройден и есть «определенные моменты стабилизации».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.