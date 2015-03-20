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Центробанк опустил официальный курс доллара ниже 60 рублей

20 Марта 2015, 13:15 | В России

Банк России «уронил» официальный курс доллара США ниже психологически значимой отметки в 60 рублей. Он упал на 1,52 рубля до 59,83 рубля за доллар. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом стоимость бивалютной корзины сократилась на 1 рубль 22,44 копейки и составила 61,772 рубля.

Напомним, накануне министр финансов Антон Силуанов назвал рубль «крепкой валютой» и заявил, что пик негативной динамики пройден и есть «определенные моменты стабилизации».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: курс  доллар  Центробанк  валюта  рубль 



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Комментарии

  • счетовод 13:34, 20.03.2015#

    Бакс стоил 30 руб. теперь 60руб. но рубель всё равно, очень устойчивый. Засунул бы он его себе в жопу, морда бесстыжая.

  • Псевдоним13:48, 20.03.2015#

    Точно

  • Живу я здесь14:11, 20.03.2015#

    Дурачьё вы бестолковое. Война бы началась, первыми сдаваться побежали бы.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:02, 20.03.2015#

    зато ты диванный патриот орал бы у телека про великую и могучую

  • 777710:27, 21.03.2015#

    А че там, как там, кто знает, места на Шепеткова еще остались? Рядом с Наполеоном, Пушкаревым, Гитлеркапутом? Силуанов просится, че-т не пускают. . . ?

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