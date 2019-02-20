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Россияне продолжают стремительно беднеть
Между тем Трамп освободил от подоходного налога 44,4% трудоспособного населения США
Реальные доходы россиян в январе 2019 года оказались меньше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных, опубликованных Росстатом.
О падении на 0,2% реальных доходов граждан России за 2018 год Росстат сообщал в январе 2019 года. При этом в 2017 году доходы упали на 1,7%. В 2016 году эта цифра равнялась 5,8%, в 2015 году — 3,2%, а в 2014 — 0,7%. Лишь в 2013 году произошел рост на 4%. Таким образом, падение происходит шестой год подряд.
В Минэкономики объяснили, что общий показатель за 2018 год по реальным доходам населения упал, потому что снизились доходы у более обеспеченных граждан.
Между тем в США около 76,4 млн американцев, или 44,4% трудоспособного населения страны, освобождены от уплаты федерального подоходного налога по состоянию на 2018 г. Там в Америке заботятся о небогатых согражданах.
В 2016 г., до реализации налоговой реформы в США, эти цифры были несколько ниже - 72,6 млн человек, или 43,2% трудоспособного населения. Пикового значения показатель достигал во время мирового финансового кризиса - около 50%.
Как отмечается, американцы, освобожденные от подоходного налога, по-прежнему платят другие налоги, в том числе с них удерживается часть зарплаты в пользу медицинского и пенсионного страхования.
«Для многих семьей с доходами ниже среднего налог на заработную плату превышает федеральный подоходный налог», - подчеркнул старший научный сотрудник Института Брукингса Гари Бертлс.
По его словам, из-за прогрессивного налогообложения наиболее обеспеченные американцы платят больше налогов, а наименее обеспеченные - меньше. Более того, самые бедные семьи могут получить налоговые льготы на сумму, превышающую их налоговые отчисления.
По данным Министерства финансов США, которые приводит исследовательская организация Pew Research Center, 0,1% самых обеспеченных семей платят 39,2%-й подоходный налог, тогда как 20% самых бедных домохозяйств имеют отрицательную ставку налога, получая налоговые возвраты.
«Примерно 60% американцев, которые не платят подоходный налог, работают и платят налоги на заработную плату, - говорит научный сотрудник Центра налоговой политики Робертсон Уильямс. - Большинство из оставшихся 40% являются пенсионерами со слишком низкими доходами, чтобы облагать их подоходным налогом».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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