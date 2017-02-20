Что будет с рублем на неделе, похоже, пока не знает никто

Прогноз на неделю: В поисках нового драйвера роста. Перспективы сближения России и США, а также снятия санкций в краткосрочной перспективе снижаются, в то время как жесткий тон заявлений ФРС указывает на сохранение планов трех повышений ставки до конца года, первое из которых возможно уже по итогам мартовского заседания, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На этом фоне инвесторы теряют интерес к рисковым активам, хотя до определенной степени эти факторы уже были отыграны рынком, а значит появление нового повода для роста (например, сильных макроданных, повышения цен на нефть Brent, объявлений Дональдом Трампом стимулирующих мер) может стать мощным катализатором. В среду будут опубликованы протоколы минувшего заседания FOMC, в которых инвесторы будут искать взгляд ФРС на состояние американской экономики, динамику повышения ключевой ставки и политику Трампа. Волатильность, по всей видимости, останется высокой: рынки по-прежнему будут находиться под влиянием «фактора Трампа» и/или риторики в отношении России, при этом любые инициативы по сближению вызовут положительную реакцию.

Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили пятницу повышением (DJIA +0.02%, S&P 500 +0.17%, NASDAQ +0.41%). Азиатские индексы также растут (Hang Seng +0.33%, Shanghai +0.79%, Nikkei +0.09%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.02%); Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.84 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Рисковые активы под давлением. Российские индексы завершили прошлую неделю в минусе в свете осторожности, вызванной антироссийской риторикой в США, сигналами ужесточения монетарной политики и угасанием энтузиазма относительно Трампа.

*Возможность «перезагрузки» отношений России и США начала вызывать сомнения, поскольку «дело Флинна» усилило антироссийские настроения, сведя практически на нет все возможности потепления, включая снятие санкций, по крайней мере в ближайшем будущем. Как и ожидалось, встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона не принесла больших результатов.

*Глава ФРС Йеллен в своем выступлении перед конгрессом указала на возможность скорого ужесточения монетарной политики (всего три повышения ключевой ставки до конца года), отметив улучшение состояния американской экономики и достижение целевого уровня инфляции.

*Рынки все больше ожидают, что ралли, вызванное надеждами на политику Трампа, выдыхается, особенно в свете неопределенности и некоторой беспорядочности принимаемых или заявляемых им мерами.

Эти факторы сводят на нет динамику нефтяных цен, позицию тех, кто все еще верит в Трампа, и улучшение прогноза суверенного рейтинга России от Moody’s (первый позитивный шаг от мировых рейтинговых агентств за последние четыре года). На прошлой неделе нефть Brent торговалась в диапазоне $55-56 за барр. на фоне сильных макроданных в США, надежда на налоговые стимулы от Трампа и комментариев ОПЕК о том, что соглашение о сокращении добычи работает и может быть продлено, а объем снижения добычи может быть увеличен, если мировые запасы не достигнут необходимого уровня для борьбы с перенасыщением рынка.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-1.6% до $55.8 за барр.), рубль не показал динамики по отношению к доллару, завершив неделю на уровне 58.29, РТС (-1.0%), ММВБ-50 (-0.94%).