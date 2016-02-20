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Банк России может вновь снизить ключевую ставку уже в марте 2016 года

20 Февраля 2016, 14:30 | В России

Банк России имеет возможность вновь снизить ключевую ставку в марте 2016 года. Об этом заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», чиновник считает, что такую возможность ЦБ даст замедление инфляции.

По его оценке, в первом квартале темпы роста цен в стране составят чуть более 8 процентов, к маю увеличатся до 9-9,5 процента, а по итогам года опустятся до 7 процентов.

«Только из-за эффекта базы немножко повысится и где-то будет около 9 процентов еще какое-то время. Возможно начнем расти где-то до 9-9,5 процентов. Но даже это легко позволяет снизить, с моей точки зрения, ключевую ставку в марте», - цитирует Улюкаева ЦБ.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о приостановке цикла смягчения денежно-кредитной политики. При этом она не уточнила, будет ли речь идти о новом повышении ставки.

На последнем заседании совета директоров ЦБ было решено оставить ставку на уровне 11 процентов (она неизменна с 31 июля 2015 года). Регулятор пояснил, что из-за снижения нефтяных цен выросли риски ускорения инфляции.

16 декабря 2014 года ЦБ на фоне резкого ослабления рубля повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. После этого в ходе биржевых торгов евро пробил отметку 100 рублей, доллар — 80. Этот день стали называть «черным вторником». С тех пор регулятор последовательно снижал ключевую ставку до 11 процентов.

Напомним, ключевая ставка — один из основных инструментов денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: улюкаев  Центробанк  ЦБ  Банк России 



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Комментарии

  • В Р Р†Р вЂљРЎв„ўР В Р вЂ14:56, 20.02.2016#

    Ну писдес значит рублю будет

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’ВµР В Р’15:01, 20.02.2016#

    Лехе Улюкаеву надо идти в битву экстрасенсов, что то много предсказаний он выдаёт последнее аремя!

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