Банк России может вновь снизить ключевую ставку уже в марте 2016 года

Банк России имеет возможность вновь снизить ключевую ставку в марте 2016 года. Об этом заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», чиновник считает, что такую возможность ЦБ даст замедление инфляции.

По его оценке, в первом квартале темпы роста цен в стране составят чуть более 8 процентов, к маю увеличатся до 9-9,5 процента, а по итогам года опустятся до 7 процентов.

«Только из-за эффекта базы немножко повысится и где-то будет около 9 процентов еще какое-то время. Возможно начнем расти где-то до 9-9,5 процентов. Но даже это легко позволяет снизить, с моей точки зрения, ключевую ставку в марте», - цитирует Улюкаева ЦБ.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о приостановке цикла смягчения денежно-кредитной политики. При этом она не уточнила, будет ли речь идти о новом повышении ставки.

На последнем заседании совета директоров ЦБ было решено оставить ставку на уровне 11 процентов (она неизменна с 31 июля 2015 года). Регулятор пояснил, что из-за снижения нефтяных цен выросли риски ускорения инфляции.

16 декабря 2014 года ЦБ на фоне резкого ослабления рубля повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. После этого в ходе биржевых торгов евро пробил отметку 100 рублей, доллар — 80. Этот день стали называть «черным вторником». С тех пор регулятор последовательно снижал ключевую ставку до 11 процентов.

Напомним, ключевая ставка — один из основных инструментов денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.