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Нормативы ЦБ в январе нарушили 23 банка и три НКО
Обязательные нормативы ЦБ в январе нарушили 23 банка и три НКО. Один банк впоследствии был лишен лицензии. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.
Столичный банк «Екатерининский» на протяжении 17 дней нарушал сразу несколько обязательных нормативов: норматив достаточности капитала (Н1), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), а также норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). Напомним, что банк становится нарушителем нормативов второй месяц подряд.
Альта-Банк, лицензия которого была отозвана 8 февраля, нарушил в январе норматив мгновенной ликвидности (Н2, пять дней), норматив текущей ликвидности (Н3, 11 дней) и норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1, восемь дней).
Подконтрольный АСВ «Российский Капитал» три дня (19, 20 и 21 января) нарушал норматив текущей ликвидности Н3. К началу февраля ситуация исправилась, на начало месяца значение норматива составило 61,4% (при минимуме 50%). Банк входил в список нарушителей в августе 2015 года, тогда им не соблюдался норматив достаточности капитала (Н1).
Санкт-Петербургский Экси-Банк становится нарушителем нормативов впервые, 30 и 31 января банком был нарушен норматив достаточности основного капитала (Н1.2), значение которого в эти дни составило 5,84%. На начало февраля ситуация не выправилась, значение норматива по-прежнему осталось на уровне 5,84% (при минимально установленных 6%).
Столичный Банк Инноваций и Развития на протяжении 14 дней января нарушал норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Ранее банк в список нарушителей не попадал.
Росавтобанк второй месяц подряд становится нарушителем обязательных нормативов ЦБ. В январе банк на протяжении 10 дней не соблюдал норматив достаточности капитала (Н1), в течение 16 дней банком был нарушен норматив основного капитала (Н1.2), один день — норматив текущей ликвидности (Н3), семь дней — норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). На начало февраля значение показателя Н1 составило 8,08% (с вводом с 1 января 2016 года новых стандартов базельского комитета по банковскому надзору минимальный уровень норматива Н1.0 был снижен с 10% до 8%), Н1.2 — 5,99% (при минимуме 6%), Н3 — 51,56% (при минимуме 50%), Н7 — 729,55% (при максимально допустимом значении 800%).
«Экспресс-Волга» (бывшая «дочка» лишившегося лицензии столичного Пробизнесбанка, ныне проходящая процедуру финансового оздоровления при участии Совкомбанка) 22 января нарушил норматив мгновенной ликвидности Н2, значение которого в этот день составило 12,02% (при минимально допустимом значении 15%), также 15 января банк нарушил норматив текущей ликвидности Н3, значение которого в этот день равнялось 48,21% (при минимуме 50%).
Таганрогбанк в течение 14 дней нарушал норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). В декабре банк уже нарушал данный норматив, при этом все остальные нормативы исполняются с запасом. Отметим также, что капитал банка по состоянию на 1 февраля составил 308,9 млн рублей, хотя месяцем ранее опускался ниже 250 млн рублей.
Крайинвестбанк, финансовым оздоровлением которого с декабря 2015 года занимается РНКБ, в течение 15 дней нарушал норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2).
НКО «ИР-Кредит» (до недавнего времени работала в статусе банка и носила наименование Иронбанк) в течение 10 дней нарушала норматив текущей ликвидности (Н3).
Установленное Банком России значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитными организациями АО «Генбанк» и ООО «Банк БЦК-Москва» соблюдалось, но показатели были ниже уровня 5,5% в течение 11 дней и одного дня соответственно. С 1 января значение норматива Н1.1 должно быть не менее 4,5%.
В остальном список нарушителей остается относительно стабильным, исключением стал лишь Тимер Банк, не вошедший в список в связи с отсутствием отчетности банка за январь на сайте Банка России. В январе нормативы не соблюдали также Социнвестбанк, КБ «Пойдем!», самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, Инресбанк, Финанс Бизнес Банк, Рост Банк, «Бинбанк Кредитные Карты», банк «Таврический» и НБ «Траст», а также РНКО «Вест» и НКО «Континент Финанс».
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