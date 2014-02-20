В России выпуск магнитных банковских карт запретят с 1 января 2015 года

Банк России намерен обязать с 1 января 2015 года кредитные организации эмитировать только карты, оснащенные микропроцессорами (чипами), заявил замдиректора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Роман Прохоров в ходе VI Уральского форума "Информационная безопасность банков".



Соответствующие изменения регулятор намерен внести в положение Банка России N382-П.



"Для того чтобы стимулировать интенсивный переход операторами денежных средств (на чиповые карты — ред.), планируем установить в положении 382-П обязательное требование ко всем эмитируемым карточкам после 1 января 2015 года быть оснащенным микропроцессорами", — сказал Прохоров.



По его словам, большинство крупных банков уже самостоятельно приняли решение отказаться от выпуска карт с магнитной полосой.



Он отметил, что эти изменения обсуждались при участии банковского сообщества и платежных ассоциаций, от которых был принят ряд замечаний. "Я думаю, что в ближайшее время, с учетом того, что завершается обсуждение проекта в ЦБ, мы его разместим на нашем сайте", — заключил он.

Закон обязывает



Как пояснил замглавы департамента, 27-я статья закона о национальной платежной системе возложила на Банк России обязанность по установлению требований по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и контроля этих требований. "В исполнение данного требования законодательства издано положение 382-П", — добавил Прохоров.



Данные изменения, которые также будут внесены в положение N382-П, будут касаться усиления защиты информации при осуществлении операций через банкоматы и платежные терминалы, системы интернет-банкинга и мобильного банкинга.

Банкоматы отранжируют по надежности



"Что касательно требований при использовании банкоматов и платежных терминалов — учитывая, что креативный ряд используемых банкоматов и терминалов достаточно широк, а также то, что условия их использования тоже сильно различаются — вводится такое понятие как классификация банкоматов и платежных терминалов с точки зрения классификации защитных мер", — отметил представитель ЦБ.



По его словам, Банк России намерен обязать банки размещать на лицевой панели банкоматов и терминалов сведения, которые позволят клиенту уберечься от мошеннических действий.



Регулятор также обяжет банки устанавливать лимиты на проведение операций через интернет-банкинг. Прохоров добавил, что ЦБ планирует прописать в документе обязательность обновления банком программного обеспечения в личном кабинете клиента на сайте, а также предоставление возможности клиенту заблокировать свой интернет-банкинг в случае необходимости.



Прохоров указал, что требования по защите информации в мобильном банкинге включают в себя требования к системам интернет-банкинга, а дополнительные меры защиты будут определять особенности распространения данных через репозитории, пишет РИА "Новости".





