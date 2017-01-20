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Рубль напрягся в ожидание Трампа
Сегодня: Неугасающее пламя надежды. К концу дня мы вступим в новую эру – эру Трампа, будь то во благо или во зло, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Глобальные рынки акций демонстрируют нервозность, однако после недавней просадки в России инаугурация нового президента и позитивный настрой на нефтяном рынке могут оказать поддержку. Так, инвесторы надеются на новые стимулы роста экономики и реальную перезагрузку отношений России и США. Кроме того, ожидания сокращения объема предложения в результате соглашения о снижении объемов добычи ОПЕК+ перевешивают неожиданный рост запасов в США. Оценка ВВП Китая за 4К16 превысила прогнозы, что также улучшает внешний фон.
Снижение в США, смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в отрицательной зоне (DJIA -0.37%, S&P 500 -0.36%, NASDAQ -0.28%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng -0.62%, Shanghai +0.54%, Nikkei +0.34%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.12%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $54.4 за барр. – выше открытия.
Вчера: Осторожность сохраняется, несмотря на рост цен на нефть Brent. Спрос на рисковые активы снизился, несмотря на повышение нефтяных котировок. По всей видимости, инвесторов напугали сигналы более активного ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшие три года и неопределенность относительно перспектив отношений России и США с приходом в Овальный кабинет Дональда Трампа.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.45% до $54.2 за барр.), рубль ослаб к доллару до 59.89, РТС (-1.31%), ММВБ-50 (-0.36%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик «ФГ БКС», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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