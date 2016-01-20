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Менее половины россиян знают, что такое процентная ставка

20 Января 2016, 16:32 | В России

Банк России провел первое исследование о спросе населения на финансовые услуги

По результатам исследования стало известно, что значительная часть опрошенных (44,4%) имеет минимум один счет, открытый в кредитной организации, сообщает отдел по связям с общественностью Дальневосточного главного управления Банка России. При этом банковские вклады для сохранения сбережений использует немногим более 10 % респондентов. Непогашенные кредиты или займы в банках, микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах или ломбардах имеют 20,7%.

17% участников опроса не захотели открывать вклад из-за низкой процентной ставки, а 33,3% - отказались от банковского кредита в связи с его высокой стоимостью. Дороговизна договора страхования заставила воздержаться от его заключения примерно каждого пятого респондента (22,9%).

Немалая доля опрошенных граждан получает внутренние или международные переводы (20,2%), при этом в два с лишним раза больше тех, кто отправляет деньги по стране или за рубеж (46,8%).

- Доля взрослого населения, испытывающего недоверие к любым финансовым организациям, составляет 11,9%. Одной из причин недоверия может быть недостаток базовых финансовых знаний и непонимание принципов функционирования тех или иных финансовых инструментов. Например, всего 7,4% опрошенных понимают значение термина «основная цель страхования», и немногим более трети респондентов (37,3%) знают, что такое процентная ставка. Вероятно, поэтому подавляющее большинство граждан (64,1%) в случае, когда им срочно нужны деньги, обращаются к родственника или друзьям, - отмечает отдел по связям с общественностью Дальневосточного главного управления Банка России.

Интересно, что почти столько же опрошенных (61,3%) качеством услуг финансовых организаций вполне удовлетворены, а 62,9% респондентов уверены, что предлагаемые финансовые услуги положительно влияют на качество их жизни. Способствует этому, в том числе, распространение дистанционных финансовых услуг и интернет или мобильного банкинга, которым пользуются 19,3% опрошенных граждан и 65,9% представителей малого и среднего бизнеса.

Исследование проводилось по заказу Банка России Национальным агентством по финансовым исследованиям совместно с Фондом «Институт экономической политики им. Е. Гайдара». В процессе исследования Банк России осуществлял функции координатора. Было опрошено порядка 1600 человек в 150 населенных пунктах Российской Федерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: вклад  кредит  ЦБ  микрофинансовая организация  банк 



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