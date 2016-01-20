Сбербанк принял участие в форуме "Малый бизнес – национальная идея?"

Форум организован общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

В рамках круглого стола «Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП» выступила старший вице-президент Сбербанка Светлана Сагайдак, которая рассказала о приоритетах Сбербанка при работе с малым бизнесом в 2016 году.

«Ключевой подход Сбербанка к сотрудничеству с предпринимателями очень прост: клиент ведет бизнес, а все остальное – регистрацию, отчетность, бухгалтерию – делаем мы через онлайн-сервисы, – подчеркнула Светлана САГАЙДАК. – Сегодня интернет-сервисы Сбербанка охватывают все основные бизнес-процессы».

Количество активных клиентов малого бизнеса в Сбербанке составляет около 1,2 млн. Сбербанк – основной расчетный банк для малого бизнеса. За 2015 год представители малого бизнеса открыли в Сбербанке более 400 тыс. новых счетов.