Центробанк превращает валютную ипотеку в рублевую

Около 25% валютных заемщиков уже не могут обслуживать кредиты

Центральный банк разрабатывает специальные рекомендации для банков, которые будут содержать условия для реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Об этом заявил и.о. директора департамента банковского регулирования ЦБ Александр ЖДАНОВ на заседании рабочей группы Госдумы по разработке законопроекта по урегулированию проблемы валютных заемщиков, пишут «Известия».

- Многие банки, в принципе, готовы рассматривать адекватно предложения заемщиков по реструктуризации и искать взаимоприемлемые возможности. Центральный банк со своей стороны, понимая, что проблема носит комплексный характер, создал документ, которым дестимулировал банки негативно относиться к своему заемщику (имеется в виду письмо № 209-Т, которое позволяет банкам не ухудшать оценку качества обслуживания валютных долгов. - «Известия»). Сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы дать банкам рекомендации по осуществлению этой реструктуризации, - заявил Жданов. - О курсе валюты, по которому должна проходить реструктуризация, мы сейчас думаем.

Аналогичная точка зрения выражена и в письме первого зампреда ЦБ Алексея СИМАНОВСКОГО в Госдуму. В нем он указывает, что Центробанк создает все условия «для конвертации валютных кредитов по разумному курсу, что отвечало бы интересам как заемщиков, так и самих кредитных организаций».

Ранее первый зампред Центробанка Ксения ЮДАЕВА заявляла, что Центробанк не будет помогать валютным заемщикам из-за падения рубля.

- Я не до конца понимаю, почему это должен быть Центральный банк, - заявила она на проходящем в эти дни Гайдаровском форуме.

По статистике ЦБ, на 1 ноября задолженность граждан по валютной ипотеке составила 117 млрд рублей, что составляет 3,5% от всех ипотечных кредитов. По данным Движения валютных заемщиков, 31% всех должников имеют двух и более детей, 6% - многодетные семьи. При этом из-за падения курса рубля их ежемесячный платеж вырос в 2-3 раза, а сумма оставшегося долга у многих превысила сумму взятого кредита, несмотря на то что они аккуратно расплачивались 6-7 лет (60% таких заемщиков брали кредиты в 2007-2008 годах).

При этом многие банки пошли навстречу заемщикам, предложив временный льготный курс валюты при выплате кредита. Так, ХКФ-банк предложил своим должникам курс 45 рублей за доллар, Абсолют Банк - 39 рублей за доллар. Возможность льготного курса рассматривается сейчас и в Банке Москвы, рассказал Георгий ТЕР-АРИСТОКЕСЯНЦ, директор департамента ипотечного кредитования Банка Москвы.

Однако не все согласны, что валютные заемщики должны иметь льготы при конвертации кредитов.

- Наши граждане действительно попали в сложную финансовую ситуацию, - отметил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей ПЛАТОНОВ. - Но, если говорить, что покрыть эту проблему нужно за счет банков или государства, возникает вопрос: почему мы помогаем именно этой категории лиц, а не тем, кто в принципе не может взять кредит, или тем, кто вообще остался без жилья. Мы не можем сказать: граждане, мы вас понимаем, возьмите деньги. Денег нет.

Впрочем, не все проблемы валютных заемщиков можно решать нормативными актами ЦБ, отметил на заседании Жданов, нужна также помощь законодателей. И соответствующий законопроект будет внесен в ближайшие дни, пообещал «Известиям» председатель рабочей группы, депутат Госдумы Андрей КРУТОВ. Согласно рабочему варианту законопроекта, банки при обращении заемщика обязаны в течение 30 дней перевести валютный кредит в рубли по курсу на день заключения договора, установив процентную ставку 12,2% годовых (это средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам за 2014 год, объясняет Крутов). Банкам запрещается взыскивать любые комиссии при этой реструктуризации, а также накладывать взыскание на жилье должника.

- До конца недели мы внесем на рассмотрение Госдумы рабочую версию проекта и готовы учесть предложения любых ведомств при его доработке ко второму чтению, - рассказал Крутов. - Возможно, поспешно, но медлить нельзя: около 25% валютных заемщиков уже не могут обслуживать кредиты и вскоре могут лишиться жилья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.