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Россиянам ограничат интернет-платежи
20 Января 2014, 12:02 | В России
В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на ужесточение мер по борьбе с терроризмом. В том числе, ими предлагается ограничить сумму переводов денежных средств при использовании платежных интернет-систем.
Как сообщает пресс-служба Госдумы, депутат Ирина Яровая заявила, что с принятием данных законопроектов граждане, имеющие персональные банковские карты, и имея желание и намерение осуществить любой платеж, оказать любую материальною поддержку, могут сделать это совершенно беспрепятственно.
При этом такие платежи не выходят в публичную плоскость и сохраняются условия соблюдения банковской тайны.
Автор: По материалам пресс-службы
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