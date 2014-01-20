Россиянам ограничат интернет-платежи

В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на ужесточение мер по борьбе с терроризмом. В том числе, ими предлагается ограничить сумму переводов денежных средств при использовании платежных интернет-систем.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, депутат Ирина Яровая заявила, что с принятием данных законопроектов граждане, имеющие персональные банковские карты, и имея желание и намерение осуществить любой платеж, оказать любую материальною поддержку, могут сделать это совершенно беспрепятственно.

При этом такие платежи не выходят в публичную плоскость и сохраняются условия соблюдения банковской тайны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.