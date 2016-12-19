Центробанк отозвал лицензию сразу у четырех банков

ЦБ отозвал лицензию у четырех банков. Речь идет о московском банке «Миръ», краснодарском ИДЕЯ Банке, нижегородском Форус Банке, а также Вологдабанке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

ЦБ отозвал лицензию у краснодарского ИДЕЯ Банка, который, согласно отчетности, по величине активов занимал 264-е место в банковской системе России, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Она не соблюдала требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного предоставления информации. Деятельность банка была ориентирована на проведение сомнительных операций.

Также отозвана лицензия у нижегородского Форус Банка, который занимал 374-е место в банковской системе России. При неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация утратила значительную часть собственных средств.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.