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Российские вкладчики массово уходят в госбанки

19 Декабря 2013, 15:34 | В России

На фоне нестабильной ситуации на банковском рынке, спровоцированной отзывами лицензий, население стало перекладывать деньги в госбанки.

По данным ЦБ РФ, в ноябре темпы прироста средств физлиц в банковской системе оказались рекордными с начала осени - 1,2% против 0,7% в октябре и 0% в сентябре.

Однако приток средств населения не был равномерным: по темпам роста госбанки и крупнейшие универсальные игроки заметно опередили рынок. В ноябре рекордсменом по приросту средств граждан стал ВТБ 24 (+8,56%), у Сбербанка объем средств населения увеличился на 2,12%, у Газпромбанка - на 1,84%, у Россельхозбанка - 3,7%, у Банка Москвы - 3,3%. В ВТБ 24 ноябрьские показатели объясняют завершением присоединения Транскредитбанка, но отмечают также и рост спроса граждан на депозиты, связанный с отзывами лицензий у ряда банков.

Сопоставимые с госбанками темпы роста объема средств физлиц в ноябре показали Альфа-Банк (4,38%) и Райффайзенбанк (3,4%). А входящие в топ-10 по объему средств граждан ХКФ-банк и «Русский стандарт» столкнулись в ноябре с оттоком средств граждан (–2,4% и –3,17% соответственно).

Аналитики отмечают, что тенденция по опережающему росту средств населения именно в госбанках предсказуема: при нестабильности на банковском рынке позиции госбанков в этом сегменте традиционно усиливаются. Кроме того, госбанки активно участвовали в выплатах компенсаций вкладчикам проблемных банков, а по статистике около 50% от этих выплат остается на счетах в банке-агенте, пишут «Известия».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: "Известия"
Теги: банки  банкротство  вклады  лицензии 



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Комментарии

  • Псевдоним23:35, 19.12.2013#

    Именно этого высокопоставленные пидорасы и добивались. Это называется удушение конкурентов используя властные полномочия.

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