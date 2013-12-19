Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российские вкладчики массово уходят в госбанки
На фоне нестабильной ситуации на банковском рынке, спровоцированной отзывами лицензий, население стало перекладывать деньги в госбанки.
По данным ЦБ РФ, в ноябре темпы прироста средств физлиц в банковской системе оказались рекордными с начала осени - 1,2% против 0,7% в октябре и 0% в сентябре.
Однако приток средств населения не был равномерным: по темпам роста госбанки и крупнейшие универсальные игроки заметно опередили рынок. В ноябре рекордсменом по приросту средств граждан стал ВТБ 24 (+8,56%), у Сбербанка объем средств населения увеличился на 2,12%, у Газпромбанка - на 1,84%, у Россельхозбанка - 3,7%, у Банка Москвы - 3,3%. В ВТБ 24 ноябрьские показатели объясняют завершением присоединения Транскредитбанка, но отмечают также и рост спроса граждан на депозиты, связанный с отзывами лицензий у ряда банков.
Сопоставимые с госбанками темпы роста объема средств физлиц в ноябре показали Альфа-Банк (4,38%) и Райффайзенбанк (3,4%). А входящие в топ-10 по объему средств граждан ХКФ-банк и «Русский стандарт» столкнулись в ноябре с оттоком средств граждан (–2,4% и –3,17% соответственно).
Аналитики отмечают, что тенденция по опережающему росту средств населения именно в госбанках предсказуема: при нестабильности на банковском рынке позиции госбанков в этом сегменте традиционно усиливаются. Кроме того, госбанки активно участвовали в выплатах компенсаций вкладчикам проблемных банков, а по статистике около 50% от этих выплат остается на счетах в банке-агенте, пишут «Известия».
Новости тематики
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
- Ставки по кредитам снизятся
- 60 банков могут лишиться лицензий до конца года
- Кредиты по биометрическим данным будут выдавать уже в следующем году
- Verum заставит ваши деньги работать
Новости раздела
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Именно этого высокопоставленные пидорасы и добивались. Это называется удушение конкурентов используя властные полномочия.