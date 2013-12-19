Российские вкладчики массово уходят в госбанки

На фоне нестабильной ситуации на банковском рынке, спровоцированной отзывами лицензий, население стало перекладывать деньги в госбанки.



По данным ЦБ РФ, в ноябре темпы прироста средств физлиц в банковской системе оказались рекордными с начала осени - 1,2% против 0,7% в октябре и 0% в сентябре.



Однако приток средств населения не был равномерным: по темпам роста госбанки и крупнейшие универсальные игроки заметно опередили рынок. В ноябре рекордсменом по приросту средств граждан стал ВТБ 24 (+8,56%), у Сбербанка объем средств населения увеличился на 2,12%, у Газпромбанка - на 1,84%, у Россельхозбанка - 3,7%, у Банка Москвы - 3,3%. В ВТБ 24 ноябрьские показатели объясняют завершением присоединения Транскредитбанка, но отмечают также и рост спроса граждан на депозиты, связанный с отзывами лицензий у ряда банков.



Сопоставимые с госбанками темпы роста объема средств физлиц в ноябре показали Альфа-Банк (4,38%) и Райффайзенбанк (3,4%). А входящие в топ-10 по объему средств граждан ХКФ-банк и «Русский стандарт» столкнулись в ноябре с оттоком средств граждан (–2,4% и –3,17% соответственно).



Аналитики отмечают, что тенденция по опережающему росту средств населения именно в госбанках предсказуема: при нестабильности на банковском рынке позиции госбанков в этом сегменте традиционно усиливаются. Кроме того, госбанки активно участвовали в выплатах компенсаций вкладчикам проблемных банков, а по статистике около 50% от этих выплат остается на счетах в банке-агенте, пишут «Известия».

ZRPRESS.RU, Владивосток.