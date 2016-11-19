В России появятся семейные банковские счета

В 2017 году россияне смогут открывать один счет на несколько владельцев, следует из предлагаемых депутатами поправок в Гражданский кодекс. Банкиры считают, что нововведение чревато конфликтами между держателями счета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Граждане могут получить право открывать совместные банковские счета с неограниченным числом владельцев, пишет РБК. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству ко второму чтению (есть у РБК). Их авторы считают, что новый инструмент будет полезен супругам и физлицам, ведущим семейный бизнес. Банкиры между тем указывают на непроработанность новой нормы.

Поправки, вводящие новый вид договора банковского счета, вносятся в ст.845 Гражданского кодекса. Из них следует, что владельцами совместного счета могут быть только физлица. Права на находящиеся на счете средства будут принадлежать держателям пропорционально объему внесенных ими денег.

Представитель Банка России сообщил РБК, что поправки находятся в процессе обсуждения, отказавшись от других комментариев.

Законодательство и сейчас не препятствует нескольким физлицам пользоваться одним и тем же счетом с помощью нескольких банковских карт. Это делается с разрешения владельца счета. «Такая услуга доступна для кредитных и дебетовых карт. Востребованность предложения зависит от сегмента, к которому принадлежит клиент: чем выше его доход, тем больше популярность», — говорит вице-президент ВТБ 24 Ашот Симонян. Чаще всего такие клиенты оформляют дополнительную карту на супруга или ребенка, уточняет он.

При такой схеме вопрос прав на эти деньги никак не регулируется, говорит член совета при президенте по кодификации гражданского законодательства и один из разработчиков поправок Лидия Михеева. Кроме того, разделение средств на доли будет иметь значение при взысканиях — арестовываться будет не весь счет, а только доля конкретного человека, добавляет она.

«Законопроект также требует указания, для кого третьи лица перечисляют деньги на совместный счет. Скорее всего, по умолчанию будет действовать принцип равенства долей», — рассказывает Михеева. При этом она признает, что, возможно, этот вопрос еще потребует уточнений в законопроекте.

Авторы законопроекта ожидают, что новый продукт будет востребован у большого числа российских семей. «Возможно, совместные счета будут удобны и для малого семейного бизнеса, который ведется без оформления юрлица», — рассчитывает Михеева. Поправки, вводящие совместные счета, могут быть приняты в декабре и вступить в силу с 1 сентября 2017 года — об этом говорилось на заседании комитета в прошлый четверг, 17 ноября. О введении совместных банковских вкладов речи пока не идет, уточняет Михеева.

Долевой режим, который устанавливает законопроект, избыточен, считает вице-президент ассоциации «Россия» (АРБ) Олег Иванов. «Когда на совместный счет придет перевод от третьих лиц, банк не сможет понять, как его правильно распределить по долям», — опасается он. По совместному банковскому счету может совершаться большое количество приходных и расходных операций в день (10, 50, 100), говорится в заключении АРБ на законопроект. «Соответственно, доли будут меняться непрерывно. В этих условиях банк будет не в состоянии обеспечить точность учета, и совместные счета открываться не будут», — опасаются банкиры.

При этом в Германии большинство счетов, которыми пользуются супруги, являются совместными, говорит Иванов. Поручение по переводу денег может отдать любой совладелец счета, банк обязан его выполнить. Деньги на счете находятся в совместной собственности без разделения долей.

Банкиры указывают, что все необходимые потребности россиян закрывает возможность открытия одного счета и дополнительных карт к нему. «Немцы придумали совместные счета много лет назад, когда иметь два отдельных счета в банке было невыгодно. Сейчас разделение прав на деньги одного счета может пригодиться разве что семьям, в которых отношения не совсем гладкие», — считает Иванов.

У банкиров есть и другие вопросы к совместным счетам. Так, в АРБ предлагают уточнить, как оформляется участие каждого последующего владельца счета — это влияет на имущественные права. «Вероятно, должно подаваться совместное заявление всеми владельцами. Поскольку некоторые владельцы счета могут возражать против «вступления в договор конкретного участника», то, возможно, при оформлении совместного заявления не следует допускать его оформление владельцами счета по доверенности», — говорится в заключении АРБ. По факту оформление такого заявления может быть проблематичным, добавляют банкиры.

При этом в другом банковском объединении — Ассоциации российских банков — идею совместных счетов в целом поддерживают. «Не вижу ничего плохого, чтобы дать людям пользоваться общим электронным кошельком», — говорит глава ассоциации Гарегин Тосунян. В то же время он указывает на возможные риски: по его мнению, любое коллективное управление финансами чревато конфликтами.