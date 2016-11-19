Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России появятся семейные банковские счета
В 2017 году россияне смогут открывать один счет на несколько владельцев, следует из предлагаемых депутатами поправок в Гражданский кодекс. Банкиры считают, что нововведение чревато конфликтами между держателями счета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Граждане могут получить право открывать совместные банковские счета с неограниченным числом владельцев, пишет РБК. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству ко второму чтению (есть у РБК). Их авторы считают, что новый инструмент будет полезен супругам и физлицам, ведущим семейный бизнес. Банкиры между тем указывают на непроработанность новой нормы.
Поправки, вводящие новый вид договора банковского счета, вносятся в ст.845 Гражданского кодекса. Из них следует, что владельцами совместного счета могут быть только физлица. Права на находящиеся на счете средства будут принадлежать держателям пропорционально объему внесенных ими денег.
Представитель Банка России сообщил РБК, что поправки находятся в процессе обсуждения, отказавшись от других комментариев.
Законодательство и сейчас не препятствует нескольким физлицам пользоваться одним и тем же счетом с помощью нескольких банковских карт. Это делается с разрешения владельца счета. «Такая услуга доступна для кредитных и дебетовых карт. Востребованность предложения зависит от сегмента, к которому принадлежит клиент: чем выше его доход, тем больше популярность», — говорит вице-президент ВТБ 24 Ашот Симонян. Чаще всего такие клиенты оформляют дополнительную карту на супруга или ребенка, уточняет он.
При такой схеме вопрос прав на эти деньги никак не регулируется, говорит член совета при президенте по кодификации гражданского законодательства и один из разработчиков поправок Лидия Михеева. Кроме того, разделение средств на доли будет иметь значение при взысканиях — арестовываться будет не весь счет, а только доля конкретного человека, добавляет она.
«Законопроект также требует указания, для кого третьи лица перечисляют деньги на совместный счет. Скорее всего, по умолчанию будет действовать принцип равенства долей», — рассказывает Михеева. При этом она признает, что, возможно, этот вопрос еще потребует уточнений в законопроекте.
Авторы законопроекта ожидают, что новый продукт будет востребован у большого числа российских семей. «Возможно, совместные счета будут удобны и для малого семейного бизнеса, который ведется без оформления юрлица», — рассчитывает Михеева. Поправки, вводящие совместные счета, могут быть приняты в декабре и вступить в силу с 1 сентября 2017 года — об этом говорилось на заседании комитета в прошлый четверг, 17 ноября. О введении совместных банковских вкладов речи пока не идет, уточняет Михеева.
Долевой режим, который устанавливает законопроект, избыточен, считает вице-президент ассоциации «Россия» (АРБ) Олег Иванов. «Когда на совместный счет придет перевод от третьих лиц, банк не сможет понять, как его правильно распределить по долям», — опасается он. По совместному банковскому счету может совершаться большое количество приходных и расходных операций в день (10, 50, 100), говорится в заключении АРБ на законопроект. «Соответственно, доли будут меняться непрерывно. В этих условиях банк будет не в состоянии обеспечить точность учета, и совместные счета открываться не будут», — опасаются банкиры.
При этом в Германии большинство счетов, которыми пользуются супруги, являются совместными, говорит Иванов. Поручение по переводу денег может отдать любой совладелец счета, банк обязан его выполнить. Деньги на счете находятся в совместной собственности без разделения долей.
Банкиры указывают, что все необходимые потребности россиян закрывает возможность открытия одного счета и дополнительных карт к нему. «Немцы придумали совместные счета много лет назад, когда иметь два отдельных счета в банке было невыгодно. Сейчас разделение прав на деньги одного счета может пригодиться разве что семьям, в которых отношения не совсем гладкие», — считает Иванов.
У банкиров есть и другие вопросы к совместным счетам. Так, в АРБ предлагают уточнить, как оформляется участие каждого последующего владельца счета — это влияет на имущественные права. «Вероятно, должно подаваться совместное заявление всеми владельцами. Поскольку некоторые владельцы счета могут возражать против «вступления в договор конкретного участника», то, возможно, при оформлении совместного заявления не следует допускать его оформление владельцами счета по доверенности», — говорится в заключении АРБ. По факту оформление такого заявления может быть проблематичным, добавляют банкиры.
При этом в другом банковском объединении — Ассоциации российских банков — идею совместных счетов в целом поддерживают. «Не вижу ничего плохого, чтобы дать людям пользоваться общим электронным кошельком», — говорит глава ассоциации Гарегин Тосунян. В то же время он указывает на возможные риски: по его мнению, любое коллективное управление финансами чревато конфликтами.
Новости тематики
- В России появятся семейные банковские счета
- Запуск платформы для благотворительности состоялся на Web Summit 2016
- Владивосток и Севастополь потеснят Москву, Ярославль, Архангельск и Хабаровск
- Онлайн-сервис Delivery Club стал новым партнером бонусной программы "Спасибо от Сбербанка"
- Советские вклады еще действуют
- В России появятся надежные финансовые инструменты, доходнее чем вклады
- Рубль оказался самой привлекательной валютой для сбережений
- Международные резервы России вышли на уровень $400 миллиардов
- Банк России лишил лицензий три банка из первой сотни
- Центробанк понизил ключевую ставку до 10% годовых
Новости раздела
- В России появятся семейные банковские счета
- Какие новые налоги и сборы могут ввести в России уже в новом году
- Елена Летучая: Форекс - где мифы, а где реальность?
- Рубль не заметил ареста Улюкаева
- Нефть опять тащит рубль на дно
- Станет ли декабрь снова "черным месяцем" для рубля
- Запуск платформы для благотворительности состоялся на Web Summit 2016
- Рубль начал заметно крепнуть
- Владивосток и Севастополь потеснят Москву, Ярославль, Архангельск и Хабаровск
- Центробанк ограничит возможные потери от операций на фондовом рынке с плечом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Популярная в Приморье рыба неинтересна большинству рыбопромышленников
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться
- На Дальний Восток России перебросят "реактивные" танки
- Станет ли декабрь снова "черным месяцем" для рубля
- Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток