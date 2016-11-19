Какие новые налоги и сборы могут ввести в России уже в новом году

Инициативы по введению в России новых платежей или повышению уже действующих возникают в последнее время регулярно, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ряд из них уже учтены в проекте трехлетнего бюджета, перспективы других туманны, третьи, скорее всего, останутся на уровне дискуссий.

Газета «Взгляд» решила составить хит-парад мер по увеличению налоговой нагрузки.

Основным инициатором увеличения налоговой нагрузки выступает российское правительство, что легко объяснимо, учитывая дефицит бюджета. Согласно последним данным Федерального казначейства, за десять месяцев этого года он составил 1,58 трлн рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом отдельные инициативы федерального центра объясняются необходимостью облегчить непростое положение регионов, что находит поддержку у губернаторов и в Совете Федерации. Такая «симфония» разных ветвей и уровней власти существенно облегчает задачу продвижения свежих налоговых инициатив, количество которых уже приближается к десятку и может быть выстроено в своеобразный «хит-парад».

«Налог на тунеядцев»

«У нас по действующим правилам или по Конституции, если хотите, можно и не работать, у нас нет ответственности, как в советские времена, в том числе уголовной, за тунеядство»

Суть предложения: обязать неработающих (самозанятых) граждан платить за фактическое использование социальной инфраструктуры, в первую очередь, медицину и образование.

Обоснование: необходимость снизить нагрузку на региональные бюджеты, которые, по данным спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, ежегодно платят за неработающих граждан в Фонд обязательного медицинского страхования более 40 млрд рублей.

Инициаторы: Министерство труда и социального развития РФ.

Цена вопроса: порядка 20 тысяч рублей с человека в год (предложение министра труда РФ Максима Топилина).

Сторонники: главы регионов, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть, речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой. У нас по действующим правилам или по Конституции, если хотите, можно и не работать, у нас нет ответственности, как в советские времена, в том числе уголовной, за тунеядство» (из сентябрьского выступления Дмитрия Медведева на совещании по развитию Северного Кавказа).

Противники: глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. «Конечно же, за все надо платить, но вопрос в том, что администрировать это будет просто нереально» (из выступления Титова на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016»). «Мы не белорусы. У нас совершенно другое правовое пространство и совершенно другие системы социальной защиты. Кроме всего прочего, в Конституции написано, что медицинская помощь бесплатна» (из выступления Шмакова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 28 октября).

Перспективы: на пленарном заседании Совета Федерации 16 ноября планируется принять обращение к правительству РФ с просьбой ускорить разработку закона о персонифицированном учете застрахованных граждан в системе медстрахования. По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, до 1 декабря законопроект может быть внесен в Госдуму.

Курортный сбор

Суть предложения: обязать всех отдыхающих в курортных регионах вносить специальный платеж, который затем будет расходоваться на развитие инфраструктуры курортов.

Обоснование: нехватка средств на поддержание курортной инфраструктуры у регионов и муниципалитетов, широко распространенная практика взимания курортного сбора во многих туристических странах.

Инициаторы: Министерство по делам Северного Кавказа РФ, которое еще в 2015 году подготовило законопроект «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Ставропольском крае».

Цена вопроса: предполагается оставить на усмотрение регионов. По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, он должен быть «приемлемым для отдыхающих» – 50–100 рублей в сутки.

Сторонники: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, власти курортных регионов, главы курортных городов. «Введение курортного сбора позволит ежегодно пополнять бюджет республики примерно на полмиллиарда рублей» (глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции в конце сентября).

Противники: отельеры, туроператоры. «Данные ВЦИОМ подтверждают, что люди сейчас крайне чувствительны к цене. Если в результате введения курортного сбора недельный отдых подорожает на тысячу рублей на человека, то это может привести к некоторому снижению спроса» (исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступление на пресс-конференции «Отдых-2016» в конце сентября). Кроме того, противники курортного сбора напоминают, что в свое время в России он уже существовал, но был упразднен, так как расходы по его администрированию оказались выше, чем поступающие суммы. Наиболее экстравагантным возражением против курортного сбора стало недавнее предложение отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе ввести специальный сбор с выезжающих за границу.

Перспективы: в конце сентября Владимир Путин подписал поручение правительству внести поправки о возможности взимания курортного сбора в законодательство со сроком исполнения до 1 марта 2017 года. Правительством в 2017–2021 годах предлагается провести пилотный эксперимент на территории пяти курортных регионов – Республики Крым, Севастополя, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, не внося изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Рост акцизов

Суть предложения: дальнейшее увеличение ставок акцизов на «вредные товары» и расширение их перечня.

Обоснование: пополнение бюджета (эффект от очередного увеличения акцизов оценивается в сотни миллиардов рублей), забота о здоровье нации. В частности, только за счет акцизов на табачные изделия в 2017–2019 годах планируется привлечь в бюджет 243 млрд рублей.

Инициаторы: Правительство Российской Федерации.

Цена вопроса: законопроект, внесенный правительством в Госдуму, предусматривает увеличение в два раза ставок акцизов для вин (с 2017 года) и увеличение на 10% ранее установленных на 2017 год ставок акциза на табачные изделия. Кроме того, в число подакцизных товаров включены электронные сигареты (40 рублей за штуку), никотинсодержащая жидкость (10 рублей за миллилитр) и табак для кальянов (4,8 тысячи рублей за килограмм).

Сторонники: министр финансов РФ Антон Силуанов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Считаю, что здесь можно действовать смелее – с другой стороны, нужно найти тот баланс, который не приведет к росту нелегальной продукции. Положительным образом на доходах бюджета должно сказаться расширение перечня подакцизных товаров и ряд других мер» (выступление Валентины Матвиенко на слушаниях по проекту бюджета-2017 8 ноября).

Противники: вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин, Минсельхоз РФ, производители алкоголя, переживающие долговременный спад потребления. По данным Росстата, за девять месяцев текущего года розничные продажи алкоголя в России сократились на 1,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом эксперты рынка отмечают постоянный рост потребления контрафактного и суррогатного алкоголя. «На вина из отечественного виноматериала ставка акциза недавно была изменена, и по ним точно нельзя трогать в ближайшее время. На вина из другого виноматериала – здесь надо оценивать, опять же, ключевое – это спрос. Нельзя сейчас его разворачивать, снизить спрос можно за год» (директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгений Ахпашев на Всероссийском саммите виноделов в середине октября).

Перспективы: 2 ноября Госдума одобрила внесенный правительством законопроект о повышении акцизов в первом чтении.

Повышение страховых взносов для работодателей

Суть предложения: увеличить с 2019 года ставку отчислений в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) с 5,1 до 5,9%, отменить льготную ставку отчислений в ФОМС для определенных категорий предприятий.

Обоснование: отсутствие в бюджете ФОМС средств на повышение зарплат медработников в рамках исполнения «майских указов» президента.

Инициаторы: Правительство Российской Федерации.

Цена вопроса: предполагается, что повышение взносов на 0,8% принесет бюджету ФОМС дополнительные доходы в 180 млрд рублей.

Сторонники: руководство ФОМС.

Перспективы: предложение внесено на рассмотрение Госдумы в рамках проекта бюджета на 2017–2019 годы.

Налог на неоформленную недвижимость

Суть предложения: взимать налог на имущество с владельцев земли, поставивших здание на кадастровый учет, но не оформивших право собственности на него.

Обоснование: в России существует большое количество «бесхозного» недвижимого имущества. В частности, по данным Росреестра, в государственном кадастре недвижимости не указаны правообладатели 38% зданий. Кроме того, по информации Минэкономразвития РФ, на 4,4 млн участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, нет зарегистрированных зданий.

Инициаторы: Министерство финансов РФ в «Основных направлениях налоговой политики на 2017–2019 годы».

Перспективы: вопрос прорабатывается Минфином, однако на региональном уровне похожие инициативы уже внедряются. Например, в конце октября Московская областная дума приняла в первом чтении закон, обязывающий застройщиков платить налоги за квартиры, которые они не смогут реализовать в течение года после ввода жилья в эксплуатацию. В настоящий момент такая недвижимость проходит как «товарные остатки» и налогами не облагается. Эффект от этой меры для бюджета Подмосковья оценивается в 400 млн рублей.

Налогообложение банковских вкладов

Обоснование: необходимость уравнять условия для инвесторов в банковский и небанковский сектора. Для этого следует обложить налогами часть банковских депозитов вместо отказа от налогообложения доходов по облигациям (последнее предложение Владимир Путин поручил проработать правительству еще в декабре прошлого года).

Инициаторы: Министерство финансов РФ. «По депозитам есть совершенно исключительный в мировой практике налоговый вычет, когда люди в принципе не платят по ним ничего. Человек, имея миллиард рублей на депозите, а такие люди есть и их довольно много, не платят никаких налогов с доходов своих депозитов. Так больше делать нигде нельзя» (заместитель министра финансов Алексей Моисеев в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ 26 октября).

Противники: глава Сбербанка Герман Греф. «Где-то есть даже налог на воздух. Но не все глупости надо повторять» (по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка 8 ноября).

Перспективы: Алексей Моисеев сообщил, что идея налогообложения депозитов – это «теоретическая возможность» и соответствующий законопроект Минфином не разрабатывается.