В некоторых отделениях банков уже не осталось свободных сейфов-ячеек

Банковские сейфы, по словам банкиров, пользуются у частных лиц стабильным спросом с небольшими сезонными всплесками в периоды отпусков.

Но когда происходят экстраординарные события, угрожающие стабильности банковской системы или способные ограничить доступ к личным счетам (например, весной из-за санкций блокировались валютные корсчета ряда банков), ячейки становятся особенно востребованными. Сейчас именно такое время, пишут «Ведомости».

«Некоторые клиенты банков (особенно обеспеченные), у которых недоверие к государству и к банкам достигло пика, опасаясь за свои сбережения, закрывают депозиты и кладут наличность или приобретенные ценности в сейфовые ячейки», - объясняет предправления Росгосстрах банка Александр ФАЛЕВ. Дополнительный мотив отнести сейчас деньги в ячейку - желание обезопасить сбережения в валюте на случай каких-либо ограничительных мер по ее обращению, говорит начальник управления развития некредитных продуктов банка «БКС Премьер» Елена МЕЛЬНИКОВА.

Спрос на ячейки подстегнул и рост количества сделок купли-продажи недвижимости. Доля ячеек, арендованных под эти сделки, может доходить до 50-60%, добавляет Юлия ТУЗОВСКАЯ, замдиректора департамента разработки розничных продуктов Бинбанка.

Ячейки почти заполнились

У банков заняты почти все сейфы. В Сбербанке, по оценке вице-президента Анатолия ПОПОВА, сдано в аренду примерно 75% сейфов, но есть офисы, где не осталось свободных ячеек. В «СМП банке» в июле прошлого года было арендовано около 4 тыс. ячеек, в этом июле – 4,8 тыс., а сейчас их количество приближается к 5 тыс., рассказывает зампред правления Татьяна ШАТАЛОВА.

В Москве и Санкт-Петербурге в отделениях Райффайзенбанка с большим клиентским потоком депозитарии заполнены на 90-100%, говорит начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Дамиан ЛЕКЛЕР, отмечая рост числа клиентов, продлевающих договоры аренды ячеек: «За октябрь доля продлеваемых договоров аренды на 25% выше, чем в среднем за предыдущие месяцы. Клиенты предпочитают арендовать ячейки в личных целях на длительные сроки - 6 или 12 месяцев».

Цена сбережения

Стоимость аренды сейфов пока не повышается. Чем больше срок договора, тем дешевле аренда в расчете на день. Например, в банке «Открытие» арендовать сейф на день можно за 90 рублей, на месяц - за 1000 рублей (33 рубля в день), а на год - за 7000 рублей (19 рублей в день). В среднем аренда стоит 20-200 рублей в день, 1000-4000 руб. в месяц, 6000-10 000 рублей в год.

Кроме того, банки нередко дают 50%-ную скидку на аренду ячеек, например, тем, кто открывает праздничные вклады, или особым категориям клиентов. В рамках нового пакета услуг «Сбербанк первый» состоятельным клиентам предоставляется скидка в 30%.

Тонкости толстых стенок

Услуга аренды банковского сейфа имеет ряд важных особенностей. Банк отвечает за целостность ячейки, но не несет ответственности за ее содержимое, ведь он не знает, что находится в сейфе: обычно закладка происходит без составления описи и без участия сотрудников банка.

О хранящихся в ячейке активах не стоит забывать. Если истекший договор аренды не будет пролонгирован в срок, а содержимое остается невостребованным, клиент не вернул ключ или же не сообщил о его утрате, например, в течение месяца (срок различается от банка к банку), то сейф будет вскрыт, а содержимое помещено в хранилище банка. Кроме того, вскрытие сейфа оправдано в случае стихийного бедствия или происшествия, обнаружения каких-либо подозрительных запахов из ячейки или сейфа. Вскрытие без присутствия арендатора производится комиссией с обязательным составлением описи содержимого, напоминает адвокат московской коллегии адвокатов «Легис групп» Яна ТЕПЛЯКОВА.

Беззащитные сейфы

Хранение имущества в банковской ячейке считается абсолютно надежным: содержимое сейфа не попадает на баланс банка, оставаясь собственностью клиента. Поэтому «банкротство банка или отзыв у него лицензии не могут привести к принудительному вскрытию ячейки без ведома и согласия ее арендатора», отмечает управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей ЕГОРОВ. В случае банкротства банка арендаторы ячеек получат к ним доступ в течение нескольких дней, обещает представитель АСВ.

Как правило, доступ к ячейке получает только ее арендатор, или лицо, указанное им в договоре с банком, или наследники на основании документов о наследстве, добавляет Егоров.

Между тем арендованная ячейка может быть вскрыта принудительно или без ведома владельца. Для этого достаточно постановления суда или органов следствия с санкцией прокурора, указывает Теплякова.

«В нашей практике был случай, когда в ходе обыска в банке по подозрению его клиента в незаконных финансовых операциях было установлено, что подозреваемый периодически заходил в депозитарий, но ячейка на его имя оформлена не была. Следователь потребовал от банка немедленно вскрыть несколько подозрительных, на его взгляд, ячеек, что и было сделано, но ничего интересного для следователя не нашлось», - вспоминает Егоров, Более того, юристам известны случаи исчезновения содержимого ячейки без ведома клиента, за которое банк не несет ответственности.

Чтобы не потерять то, что положено в ячейку, на банк можно возложить ответственность за сохранность ценностей, но для этого нужно заключить с ним договор банковского хранения ценностей, при необходимости провести их предварительную оценку. В этом случае ценное имущество принимается банком на хранение и выдается обратно клиенту по описи.

В последнее время у населения появился интерес к этой услуге, отметил представитель крупного банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.