Рухнул еще один крупный банк

Его владельцы успели вывести высоколиквидные активы в размере более 130 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков

Банк России с 19 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка (Востсибтранскомбанк), участника системы страхования вкладов.

«Проблемы в деятельности банка возникли вследствие незначительного запаса собственных средств (капитала) и фактического отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков, связанных с низким качеством кредитного портфеля», - поясняет регулятор.

Вследствие этого банк на протяжении длительного периода проводил «схемные» и непрозрачные сделки, направленные на поддержание размера собственных средств и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Кроме того, кредитной организацией осуществлялись «фиктивные» операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков.

Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило утрату капитала банка на 98% и снижение нормативов достаточности собственных средств кредитной организации до критических значений.

Банк России уже дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения в этом банке.

В кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным Банка России, на 1 октября текущего года по величине активов Востсибтранскомбанк занимала 305-е место в банковской системе РФ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток